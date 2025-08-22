Geral Meia-entrada no cinema pela parceria Claro Clube + Cinépolis: como usar nas próximas semanas

Por Redação O Sul | 22 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











A iniciativa amplia o acesso ao lazer com economia direta no bolso do consumidor Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil A iniciativa amplia o acesso ao lazer com economia direta no bolso do consumidor. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Clientes pessoa física da Claro podem comprar ingressos de cinema com 50% de desconto nas salas da rede Cinépolis. O benefício vale em qualquer dia da semana, inclusive finais de semana e feriados, e pode ser usado nas bilheterias, nos terminais de autoatendimento e nas plataformas on-line da rede e parceiros autorizados. O desconto incide sobre o valor da entrada inteira.

A elegibilidade abrange clientes com planos pós-pagos móveis (Pós, Controle e Flex), Internet Móvel e residenciais (TV, banda larga e telefonia fixa), exceto pré-pago e contas corporativas em nome de CNPJ. Para validar, basta informar o CPF do titular no momento da compra. É exigida a apresentação de documento com foto que contenha o CPF na entrada da sala.

Há limites mensais: quem tem apenas um produto Claro pode adquirir até dois ingressos por mês com o benefício; quem é cliente Claro Multi pode adquirir até quatro por mês. Em todos os casos, o uso é limitado a dois ingressos por sessão e não é cumulativo para meses seguintes. A disponibilidade segue a capacidade de assentos de cada sessão.

A iniciativa amplia o acesso ao lazer com economia direta no bolso do consumidor, especialmente em semanas de estreias aguardadas. Por exigir somente o CPF do titular, o processo de compra é simples tanto no caixa quanto on-line, sem formulários adicionais.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/meia-entrada-no-cinema-pela-parceria-claro-clube-cinepolis-como-usar-nas-proximas-semanas/

Meia-entrada no cinema pela parceria Claro Clube + Cinépolis: como usar nas próximas semanas

2025-08-22