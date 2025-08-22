Sexta-feira, 22 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Geral Meia-entrada no cinema pela parceria Claro Clube + Cinépolis: como usar nas próximas semanas

Por Redação O Sul | 22 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

A iniciativa amplia o acesso ao lazer com economia direta no bolso do consumidor

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
A iniciativa amplia o acesso ao lazer com economia direta no bolso do consumidor. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Clientes pessoa física da Claro podem comprar ingressos de cinema com 50% de desconto nas salas da rede Cinépolis. O benefício vale em qualquer dia da semana, inclusive finais de semana e feriados, e pode ser usado nas bilheterias, nos terminais de autoatendimento e nas plataformas on-line da rede e parceiros autorizados. O desconto incide sobre o valor da entrada inteira.

A elegibilidade abrange clientes com planos pós-pagos móveis (Pós, Controle e Flex), Internet Móvel e residenciais (TV, banda larga e telefonia fixa), exceto pré-pago e contas corporativas em nome de CNPJ. Para validar, basta informar o CPF do titular no momento da compra. É exigida a apresentação de documento com foto que contenha o CPF na entrada da sala.

Há limites mensais: quem tem apenas um produto Claro pode adquirir até dois ingressos por mês com o benefício; quem é cliente Claro Multi pode adquirir até quatro por mês. Em todos os casos, o uso é limitado a dois ingressos por sessão e não é cumulativo para meses seguintes. A disponibilidade segue a capacidade de assentos de cada sessão.

A iniciativa amplia o acesso ao lazer com economia direta no bolso do consumidor, especialmente em semanas de estreias aguardadas. Por exigir somente o CPF do titular, o processo de compra é simples tanto no caixa quanto on-line, sem formulários adicionais.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Geral

Filho exposto em rede social pode ir para outra família, afirma juiz
https://www.osul.com.br/meia-entrada-no-cinema-pela-parceria-claro-clube-cinepolis-como-usar-nas-proximas-semanas/ Meia-entrada no cinema pela parceria Claro Clube + Cinépolis: como usar nas próximas semanas 2025-08-22
Deixe seu comentário

Últimas

Política Filho de Bolsonaro, Carlos questiona o vazamento de dados sigilosos “o tempo todo”
Porto Alegre Chuva causa alagamentos e deixa semáforos fora de operação em Porto Alegre
Política Pesquisa Quaest para o governo do RS: Juliana Brizola tem 21% das intenções de voto, seguida por Zucco, com 20%
Porto Alegre Defesa Civil de Porto Alegre reforça alerta para chuva intensa com rajadas de vento até a noite deste sábado
Política A maioria dos gaúchos não quer que o próximo governador seja aliado de Lula ou Bolsonaro, diz pesquisa Quaest
Política Governador Eduardo Leite é aprovado por 58% dos gaúchos, aponta pesquisa Quaest
Brasil Ninguém acerta as seis dezenas, e prêmio da Mega-Sena acumula em R$ 28 milhões
Esporte Botafogo perde para a LDU e está eliminado da Libertadores
Mundo Governo Trump informa que pode cassar vistos de estrangeiros que já tenham entrado nos Estados Unidos
Política Silas Malafaia fica em silêncio na Polícia Federal e diz que vai falar após saber de teor do inquérito
Pode te interessar

Geral Filho exposto em rede social pode ir para outra família, afirma juiz

Brasil Faculdades de Medicina mal avaliadas terão corte de vagas e risco de fechamento

Geral Saiba qual o valor que o INSS paga por afastamento

Geral Delegada da Polícia Federal alerta sobre riscos de expor crianças nas redes sociais: imagens “inocentes” podem atrair abusadores