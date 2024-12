Grêmio Meio-campista Natalia Barros renova contrato com o Grêmio

A paraguaia, de 28 anos, estendeu seu vínculo com o Grêmio até o fim de março Foto: Caroline Motta/Grêmio FBPA Caroline Motta / Grêmio FBPA Foto: Caroline Motta/Grêmio FBPA

A meio-campista Natalia Barros integra a lista de renovações das Gurias Gremistas para 2025. A paraguaia, de 28 anos, estendeu seu vínculo com o Grêmio até o fim de março.

A atleta foi contratada no início de 2024, após uma temporada no Cerro Porteño-PAR. Nascida na cidade de Altos, Cordillera, no Paraguai, Natalia começou sua trajetória nos gramados no clube 6 de Enero-PAR. Depois, atuou no Libertad/Limpeño-PAR, no 12 de Octubre-PAR e no Sol América-PAR.

A meia também conta com passagens pela Seleção Paraguaia e soma o título do Torneo Clausura, conquistado em 2019. No Grêmio, a atleta teve identificada lesão no joelho direito e está em recuperação, já participando dos treinos, para estrear com a camisa Tricolor.

