Esporte Meio-campo colorado ainda é dúvida para enfrentar o Avaí

Por Redação O Sul | 20 de agosto de 2022

Preparação colorada para a partida contra o Avaí chega na reta final no CT Parque Gigante. (Foto: Ricardo Duarte)

A preparação colorada para a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro segue intensa no CT Parque Gigante. No sábado (20), a equipe realizou o penúltimo treinamento antes de viajar a Florianópolis para enfrentar o Avaí. O duelo com o time catarinense está marcado para segunda-feira (22/8), às 20h, na Ressacada.

A única dúvida do técnico Mano Menezes está no meio campo, onde Maurício e Alan Patrick disputam uma vaga na equipe titular. O jovem vem de uma boa atuação contra o Fluminense, na goleada por 3 a 0 no estádio Beira-Rio. Edenilson está recuperado e retorna após edema no joelho esquerdo.

A comissão técnica não terá o goleiro Daniel à disposição, já que recebeu o terceiro cartão amarelo na última partida. Keiller será o substituto. Rodrigo Moledo, lesionado, segue fazendo trabalho de recuperação. No ataque, Alemão que fez trabalhos internos no treinamento da última sexta-feira (19) deve começar a partida e não preocupa.

O grupo colorado volta a treinar no domingo (21), fechando a preparação para a rodada. À tarde, a delegação viaja para Florianópolis.

Mudança

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), voltou atrás após divulgar os dias e horários das próximas rodadas do campeonato brasileiro, e alterou o dia da partida contra o Cuiabá, que inicialmente estava marcada para o dia 12 de setembro (segunda-feira), às 20h, no estádio Beira-Rio. Agora o confronto está agendado para o dia 10 de setembro (sábado), às 16h30, no estádio Beira-Rio, em partida válida pela 26ª rodada da competição.

