Esporte Melhores sites de apostas do Brasil: Top 10 casas para apostar online em 2023

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2023

Confira o ranking completo dos 10 melhores sites de apostas do Brasil. Feito por especialistas com anos de experiência no ramo, analisamos e explicamos o que as melhores casas de apostas esportivas trazem para você.

Logo de cara, podemos antecipar que a Betano garantiu o primeiro posto, conseguindo nota máxima em praticamente todas as categorias analisadas.

Quer saber mais sobre como o nosso ranking foi feito? Então, siga lendo!

Melhores sites de apostas do Brasil

Betano: Melhor e mais recomendado site de apostas do Brasil

Rabona: Melhor para apostar em futebol

F12 Bet: Odds mais altas

Playzilla: Pagamentos rápidos no Pix

Bet7: Mais recomendado para iniciantes

Dafabet: Transmissões ao vivo de jogos de futebol

KTO: Melhor para apostar na Dupla Grenal

Wazamba: Mais de 45 esportes

Lucky Elektra: Melhor combinação de cassino e apostas

Betsson: Excelente para jogar no bolão grátis

Com o ranking pronto, vamos mostrar para você os pontos mais importantes de cada uma das casas de apostas esportivas online analisadas aqui.

Atenção aos nossos links! O Adblock pode se confundir, portanto, desative-o se tiver algum problema.

1. Betano – Melhor site de apostas do Brasil

Prós

Paga na hora com o Pix

Bônus de até R$500

App de apostas para Android

Mais de 45 esportes diferentes

Transmissões ao vivo de jogos de futebol com replay

Contras

Não aceita criptomoedas

Atendimento ao cliente não é 24 horas

A Betano é o melhor e mais confiável site de apostas pela qualidade inquestionável de seus serviços. A marca faz tudo com excelência, oferecendo as melhores características dos concorrentes e, ainda por cima, adicionando recursos exclusivos.

Mercados de apostas: 5/5

As modalidades esportivas, competições e mercados de apostas mais populares estão disponíveis na Betano. Durante nossa análise, encontramos mais de 45 esportes, ou seja, o site é bastante completo.

Além da dupla chance Betano, um mercado que permite escolher dois resultados dos três (vitória, empate, derrota) possíveis em uma partida de futebol, é possível encontrar bets em escanteios, handicap, cartões, gols, entre outros.

Para quem prefere as apostas ao vivo, o site da Betano conta com transmissão ao vivo de partidas de futebol. Porém, o grande diferencial, é o recurso Assista e Aposte, que permite ao jogador fazer palpites na mesma tela em que assiste ao jogo.

Bônus e promoções: 4,9/5

Na Betano, tudo começa pelo bônus de boas-vindas de 100% do 1º depósito até R$500, o que dobra o seu saldo inicial em apostas. Depois, você pode aproveitar outras promoções como:

Missões Betano

Bolão Grátis

SuperOdds

Bônus de apostas múltiplas

São promoções que aumentam suas chances de ganhar, já que adicionam créditos extras à sua banca de apostas.

Meios de pagamento: 4.8/5

A Betano facilita demais a vida do jogador, oferecendo os métodos de pagamento mais utilizados no dia a dia do brasileiro.

Você pode fazer saques e depósitos por Pix, de maneira rápida, sem taxas e com limites super acessíveis. Se preferir, também pode usar boleto, transferência e Pay4Fun.

Responsividade: 5/5

O app Betano está disponível em celulares Android e pode ser baixado diretamente do site oficial. No entanto, caso você tenha um iPhone, pode utilizar todos os serviços diretamente do site otimizado para celular.

Experiência geral: 4.9/5

Com tudo isso, fica fácil comprovar que a Betano tem o melhor aplicativo de apostas para ganhar dinheiro no Brasil. O site aceita pagamentos rápidos com o Pix e deixa você apostar em futebol e outros 40 esportes diferentes, sempre com a máxima qualidade e ótimas odds.

>> Jogar na Betano com até R$500 extra

2. Rabona – Melhor site para apostar em futebol online no Brasil

Prós

1ª aposta sem risco de até R$100

Apostas em todos os jogos de futebol

Apps para Android e iOS

Mais de 9 mil tipos de apostas em um mesmo jogo

Figurinhas de futebol como programa de fidelidade

Contras

Bônus menor que os concorrentes

É necessário se cadastrar para ter acesso completo

O Rabona é o melhor site de apostas de futebol do Brasil. A casa vai além do tradicional e oferece mercados de apostas difíceis de encontrar em outros lugares, além de oferecer odds sempre atualizadas e acima da média.

Mercados de apostas: 5/5

As opções de apostas no futebol do Rabona são imbatíveis. Por exemplo, entramos em um jogo do Brasileirão e descobrimos mais de 9 mil tipos diferentes de apostas em uma mesma partida.

O mercado especial de jogadores chamou muito atenção, com apostas no total de chutes, passes, cartões, gols, além de placar exato e outras possibilidades.

Mas, caso você queira se aventurar em outras modalidades, aproveite os mais de 30 esportes e e-sports disponíveis, incluindo basquete, vôlei, tênis, futebol americano e Fórmula 1.

Bônus e promoções: 4.8/5

O bônus inicial do Rabona foi pensado nos iniciantes. Sua 1ª aposta no site é sem risco, já que, caso ela seja perdedora, você ainda recebe até R$100 de volta para tentar outra vez.

Além disso, o site oferece outras tantas ofertas e promoções semanais. Por exemplo, ao apostar frequentemente no Rabona, você recebe cashback, ganhos dobrados na sua aposta múltipla, bônus de recarga e muito mais.

Meios de pagamento: 5/5

O Rabona também é bastante completo nos meios de pagamento, trazendo dezenas de alternativas, incluindo Pix, boleto, transferência bancárias, lotéricas, Astropay e diversas carteiras, como Neteller, Skrill, Pay4Fun e Ecopayz.

Além disso, há muitas opções de criptomoedas como Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Tether, Ripple e outras. Os limites de pagamento variam entre R$30 e R$30 mil, ou seja, tem espaço para todo mundo.

Responsividade: 4,9/5

O Rabona tem um dos melhores aplicativos de aposta online, com versões para Android e para iOS. Com isso, a responsividade é excepcional, tornando suas apostas ainda mais fáceis. Além do app, o site do Rabona é responsivo, ou seja, você não vai ter dificuldades quando acessar com o celular.

Experiência geral: 4.9/5

O Rabona é a melhor casa de apostas de futebol do Brasil. Em nenhum outro site você encontrará mais de 9 mil mercados em uma mesma partida, além de cobertura de mais campeonatos em mais de 120 países ao mesmo tempo. Tudo isso em uma plataforma segura, responsiva e super eficiente.

>> Faça sua 1ª aposta sem risco no Rabona

3. F12.Bet – Casa de apostas com as maiores odds do Brasil

Prós

Pagamentos a partir de R$2 no Pix

Odds mais altas do mercado

Apostas ao vivo com estatísticas em tempo real

Plataforma segura e licenciada

Cassino online bastante completo

Contras

Sem bônus de cadastro

Menos esportes que os concorrentes (25)

As melhores cotações de apostas esportivas estão na F12, uma casa de apostas criada pela lenda do futsal brasileiro Falcão. Mesmo com apenas dois anos de existência, o site já aparece entre os maiores do país graças às odds muito acima da média.

Mercados de apostas: 5/5

Além dos mercados de apostas mais comuns, como dupla chance, escanteios, empate anula aposta, artilheiros e outros, a F12.Bet também traz apostas no resultado de competições.

Você pode dar o seu palpite no próximo vencedor da Liga dos Campeões, no próximo campeão da NBA, no artilheiro do Brasileirão e em muitos outros eventos futuros.

A casa também oferece estatísticas em tempo real durante os jogos ao vivo, ajudando o jogador a tomar as melhores decisões. Isso ocorre tanto no futebol, quanto nos jogos de vôlei, basquete, handebol, tênis e tênis de mesa.

Bônus e promoções: 3/5

A F12 aparece entre os melhores sites do Brasil por fazer diferente dos demais. Por exemplo, a casa de apostas optou por aumentar consideravelmente as cotações de apostas.

Isso significa que, em vez de ganhar apenas uma vez com o bônus inicial, você pode conseguir ganhos maiores a cada aposta feita – ideal para quem gosta de pensar a longo prazo.

Além disso, a F12 é uma banca de aposta que dá bônus grátis para seguidores no Instagram e no grupo de Telegram da marca.

Meios de pagamento: 4.9/5

O Pix é o principal método de pagamento para depósitos e saques na F12. Os limites mínimos, inclusive, são excelentes: apenas R$2 para quem quiser depositar e R$10 para sacar.

Além do Pix, diversas criptomoedas são aceitas, tornando possível apostar em esportes com Bitcoin, Ethereum e Tether. Já o ponto negativo é a falta de carteiras virtuais como PicPay e VCréditos.

Responsividade: 4.8/5

O site de apostas da F12.Bet foi totalmente pensado para celulares, sendo a plataforma com o carregamento mais rápido do nosso ranking. Isso significa que, mesmo no 4G, você conseguirá apostar normalmente, sem travamentos e sem gastar todos seus dados móveis.

Experiência geral: 4.8/5

Vale muito a pena apostar na F12.bet, já que as probabilidades de apostas são muito maiores do que nos concorrentes. Além disso, o site ainda carrega super rápido, conta com a credibilidade do Falcão e tem atendimento 24 horas por dia em português.

>> Aposte na F12 com as melhores odds do Brasil

4. Playzilla – Site de apostas brasileiro com os pagamentos mais rápidos

Prós

Bônus de até R$700

Saques pagos no dia

Mais de 20 meios de pagamento

35 esportes diferentes

Recurso completo de cash out

Contras

Não possui apps para celular

Plataforma um pouquinho mais lenta que os competidores

O melhor site de apostas com o Pix é o Playzilla, uma plataforma que surpreende pelas dezenas de esportes e pelos bônus atrativos.

Mercados de apostas: 5/5

O Playzilla é outro dos sites mais recomendados para apostar em futebol no Brasil. São milhares de possibilidades em um único evento.

O grande diferencial do site são as apostas combo, que juntam dois mercados no mesmo palpite, por exemplo: 1×2 e ambos marcam, chance dupla e total de gols, chance dupla e primeiro a marcar, entre outros.

Mas o Playzilla não pára no futebol e também oferece apostas em vôlei, tênis, beisebol, basquete, boxe, MMA, rugby e dezenas de outros esportes.

Bônus e promoções: 4.9/5

Ao fazer o registro na Playzilla, você recebe um bônus de apostas esportivas de 100% até R$700. Você precisa apenas apostar o valor total do seu 1º depósito em eventos com cotações acima de 1.70 para dobrar a sua banca de apostas.

Além do bônus de boas-vindas, quem aposta na Playzilla também pode receber reembolso em empates de 0x0, além de garantir ofertas como múltipla turbinada, supercotas, cashback, entre outras.

Meios de pagamento: 4.9/5

O Playzilla é a casa de apostas que paga mais rápido, já que faz tudo via Pix ou criptomoedas. Além dos citados, eles também oferecem boleto, cartão de crédito e carteiras virtuais como meios de pagamento.

O processo é rápido, intuitivo e sem cobrança de taxas, com depósitos a partir de R$30 e saques começando em R$50.

Responsividade: 4.8/5

A marca Playzilla não conta com aplicativo móvel, mas a plataforma possui otimização mobile automática. Isso significa que você pode acessar o site diretamente em seu navegador móvel para apostar no pré-jogo ao vivo, depositar e sacar, contatar o suporte, etc. A casa de apostas funciona muito bem no celular, mas o layout poderia ser um pouco mais limpo.

Experiência geral: 4.8/5

O Playzilla é a aposta certa para quem quer receber no dia. Eles aceitam mais de 25 meios de pagamentos, incluindo o Pix. Entre as opções de apostas, há milhares de eventos diários ao vivo e no pré-jogo, principalmente nas partidas de futebol.

>> Consiga seu bônus de até R$700 no Playzilla

5. Bet7 – Melhor site brasileiro de apostas para iniciantes

Prós

Bônus de até R$500

Site simples, intuitivo e bastante completo

Serviço completo de estatísticas

Aceita Pix

Contras

Menos mercados de apostas que os concorrentes

Algumas traduções podem melhorar

O melhor site de apostas para iniciantes é o Bet7, uma plataforma ideal para quem ainda está começando nas apostas esportivas online. Todos os recursos mais importantes estão disponíveis e são bem explicados, trazendo uma usabilidade impecável.

Mercado de apostas: 4.9/5

Apesar da oferta de apostas esportivas do Bet7 ser menor em relação aos outros sites dessa lista, os principais mercados estão disponíveis. Isso significa que você pode apostar em dupla chance, intervalos, handicap, empate anula aposta, placar exato, entre outros.

Mas o grande diferencial é o seu serviço de estatísticas. Clicando no ícone de gráfico de barras, uma página com inúmeras informações do evento será aberta. Então, você pode conferir as probabilidades de vitória de cada equipe, as estatísticas dos últimos confrontos, média de chutes, etc.

Por incrível que pareça, ter menos esportes que os concorrentes também pode ser uma vantagem. São cerca de 20 opções na Bet7, ou seja, os mais buscados estão presentes. Por outro lado, você não precisa de muitos cliques para encontrar exatamente o que procura.

Bônus e promoções: 4.8/5

Ao começar na Bet7, você recebe um bônus de 100% do 1º depósito até R$500. As regras da promoção são bastante justas, principalmente pelo fato da odd mínima ser de apenas 1.4.

Além disso, todas as sextas-feiras a plataforma oferece um bônus de recarga de 50% até R$2.500, enquanto as terças-feiras reservam um bônus de depósito de 100% até R$1.000.

Meios de pagamento: 4.9/5

A Bet7 também faz bonito nos meios de pagamento. Aqui, você tem à sua disposição:

Pix

Transferência

Skrill

Neteller

Ecopayz

Pay4Fun

Bitcoin

Os limites de pagamento são bem acessíveis, com depósitos mínimos de R$30 e saques a partir de R$50.

Responsividade: 4.9/5

Mesmo sem aplicativo, o site da Bet7 é super fácil de usar no celular. Tudo é bem organizado: com um clique, você acessa diversas opções de esportes e áreas importantes do site.

Além disso, você pode adicionar o Bet7 diretamente na tela inicial do seu celular, tornando o acesso ao jogo prático e rápido.

Experiência geral: 4.9/5

A Bet7 fecha a lista dos 5 melhores sites de apostas esportivas do Brasil por ser a melhor plataforma para iniciantes. Resumidamente, é o básico muito bem feito. Todas as principais apostas de futebol estão disponíveis, além de outros 20 esportes e pagamentos rápidos no Pix.

>> Comece na Bet7 com até R$500 a mais

Como escolhemos o melhor site de apostas esportivas do Brasil

Nosso ranking dos melhores sites de apostas esportivas do Brasil seguiu diretrizes criteriosas, afinal de contas, apostar online é coisa séria!

A seguir, você verá tudo aquilo que consideramos ao listar as melhores casas de apostas deste guia:

Sites de apostas confiáveis

Esse é o ponto mais importante de todos, pois um jogador não pode correr o risco de colocar dinheiro em uma casa de apostas que não seja reconhecidamente segura.

Foi por isso que listamos apenas sites de apostas esportivas licenciados, confiáveis e com histórico de serviços honestos e de qualidade.

Casas de apostas que pagam na hora

Depois da segurança, o que os apostadores brasileiros mais procuram são sites de apostas com pagamentos rápidos.

Todos os sites do nosso ranking oferecem o Pix, juntamente com muitas outras alternativas caso você prefira cartão de crédito, transferência bancária, carteiras virtuais e criptomoedas.

Apostas online de futebol e outros esportes

Uma grande variedade de apostas de futebol é essencial, assim como outros esportes importantes como basquete, tênis e Fórmula 1.

Hoje em dia, o apostador brasileiro que ir muito além do palpite na vitória do time da casa, empate, ou vitória do visitante. Assim, focamos em casas de apostas repletas de mercados para você fazer o palpite exatamente como desejar.

Melhores apps de apostas

A usabilidade também é um fator muito importante em nossas análises. Seja para apostas no celular ou no computador, é fundamental que o site/aplicativo seja rápido e fácil de navegar.

Consideramos isso tudo em nossa análise e selecionamos os melhores apps de apostas para celulares e tablets.

Por que a Betano é o melhor site de apostas do Brasil?

A Betano foi eleita como o melhor site de apostas do Brasil porque agrega simplesmente tudo o que é mais importante ao usuário. Isso significa que eles oferecem:

Ampla oferta de bônus

Meios de pagamentos rápidos e eficientes

Ótimas odds

Mais de 40 esportes e mercados de apostas

Excelente usabilidade

Além disso, a Betano é um dos sites mais modernos e inovadores da atualidade, com recursos que raramente você encontra em outro lugar. Um deles é a ferramenta Assista e Aposte, que permite você dar palpites na mesma tela em que assiste às partidas.

Vale lembrar que a Betano é um dos maiores sites de apostas online do mundo, reconhecidamente honesto e de excelente reputação. Sem dúvidas, é uma plataforma confiável, segura e recomendada.

Por que os sites de bets online são tão populares no Brasil?

As bets, ou apostas online, são uma forma divertida de tornar cada jogo ainda mais emocionante. Ainda por cima, se você for bom nisso, pode conseguir ganhar dinheiro de verdade.

Abaixo, mostramos as principais razões para apostar online em esportes:

Apostas esportivas adicionam emoção aos jogos: Apostas esportivas são uma forma de você acompanhar jogos com muito mais emoção e mostrar para os seus amigos quem realmente entende de futebol.

Você sempre feliz quando seu time joga: Quando nosso time preferido perde, às vezes isso acaba com o nosso dia. Mas, se você ganhar uma aposta naquela partida, talvez a decepção fique muito menor. Afinal de contas, se for para ficar triste, que seja com uma graninha extra no bolso!

Bônus para apostar e aumentar as chances de ganhar: A maioria dos sites de apostas do Brasil oferecem bônus aos seus apostadores, ou seja, são chances extras para você aprender a apostar ou testar diferentes estratégias.

Fácil de apostar, de depositar e sacar: É muito fácil fazer apostas online. Em poucos cliques, você dá o seu palpite pelo celular ou computador sem dor de cabeça. O processo de depositar e sacar dinheiro também é muito fácil nos sites de nossa lista.

Mais aspectos importantes dos melhores sites de apostas virtuais do Brasil

Qual é a melhor casa de apostas do Brasil?

A Betano é a melhor casa de apostas do Brasil, pois tem um site moderno, confiável, eficiente, com ótimas odds e diversos bônus e mercados de apostas.

É legal fazer apostas esportivas online no Brasil?

Sim, as apostas esportivas no Brasil funcionam legalmente com base na Lei nº 13.756/2018 e na Medida Provisória 1.182/2023.

Quais tipos de apostas posso fazer em um site de apostas?

Normalmente, você pode apostar em futebol, basquete, tênis, vôlei, MMA, rugby e outros esportes. Entre as muitas opções, você pode escolher entre:

Vencedor da partida

Handicap

Chance Dupla

Número de escanteios, cartões e gols

Impedimentos

Chutes a gol

Quais os meios de pagamentos disponíveis em sites de apostas no Brasil?

Os melhores sites de apostas esportivas do país aceitam Pix, carteiras virtuais, transferência bancária, boleto, cartão de crédito e criptomoedas.

Comparação dos 5 melhores sites de apostas no Brasil – Veja as principais diferenças

Se você tem dúvidas sobre em qual casa de apostas se registrar, veja nosso resumo comparativo das 5 melhores casas de apostas do Brasil:

Betano: a Betano tem a melhor transmissão ao vivo entre todos os sites de apostas, mas a plataforma é excelente em tudo. Faça seu cadastro se você busca super odds, apostas múltiplas, bolão, cash out, entre outros recursos.

Rabona: a variedade é o que melhor define o Rabona, seja em relação aos mercados de apostas como nos métodos de pagamento. Por isso, a plataforma é ideal para quem aprecia apostas de futebol e mercados alternativos.

F12 Bet: o F12.bet é a escolha de nossa lista para quem prioriza as odds de apostas mais altas, boa diversidade de mercados e meios de pagamento. Além disso, o site aceita depósitos de R$2 via Pix.

Playzilla: O Playzilla é excepcional para quem quer pagamentos rápidos, usando o Pix e as criptomoedas para pagar no dia. O bônus de boas-vindas também é ótimo – 100% até R$700 em créditos extras.

Bet7: quem aposta baseado em análises estatísticas se dará muito bem na Bet7, que possui análises aprofundadas dos principais eventos. É o melhor site de apostas esportivas para iniciantes, já que tudo é muito fácil, rápido e intuitivo.

Como apostar em jogos de futebol nos melhores sites de apostas do Brasil

Apostar em jogos de futebol e outros esportes é um processo super rápido e divertido. Olha só como tudo funciona:

1. Faça o cadastro no seu site de apostas preferido

Basta selecionar uma plataforma do nosso Top 10 e clicar no link. Depois, você encontrará um botão de cadastro e precisará preencher seus dados básicos na próxima tela.

2. Faça seu 1º depósito

Para apostar online, é necessário ter crédito em conta. Para isso, faça um primeiro depósito usando o Pix ou outra opção de pagamento desejada.

Lembre-se de começar com um valor que caiba no seu orçamento.

3. Dobre sua banca

Normalmente, ao fazer um primeiro depósito, você recebe o mesmo valor em bônus. Isso significa que a sua banca de apostas é dobrada e você terá mais chances de apostar.

4. Divirta-se

Pronto! Com a conta criada e a banca dobrada, é só escolher o esporte desejado. Depois, use os filtros para navegar entre os campeonatos e partidas, até achar a opção de aposta perfeita!

Dicas e estratégias de apostas online em esportes no Brasil

A seguir, selecionamos as melhores dicas para você aproveitar os sites de apostas esportivas da melhor forma:

Jogue de maneira responsável:

Lembre-se sempre que o intuito dos sites de apostas é a diversão e o entretenimento, não uma oportunidade de renda extra. Encare as apostas dessa forma, depositando valores que não farão falta no seu orçamento cotidiano.

Lembre-se sempre que o intuito dos sites de apostas é a diversão e o entretenimento, não uma oportunidade de renda extra. Encare as apostas dessa forma, depositando valores que não farão falta no seu orçamento cotidiano.

Explore diferentes opções de apostas:

Os melhores sites de apostas para brasileiros oferecem muitas possibilidades. É possível explorar inúmeros mercados, esportes, eventos e mais – seja para esportes reais ou virtuais.

Algumas plataformas, inclusive, vão além das modalidades esportivas e oferecem apostas em reality shows, eleições e outras.

Estude análises e estatísticas:

Você pode apostar por emoção e intuição se preferir, mas sua assertividade será muito maior se você der palpites com base em estudos. Procure conhecer o significado de diferentes análises estatísticas, como xGoals, para fazer apostas de maneira racional.

Leia as regras dos bônus de boas-vindas:

Todos os bônus de sites de apostas possuem Termos & Condições que devem ser seguidos na íntegra. Vale a pena conferir os requisitos de apostas, valor mínimo de depósito, etc.

Post relacionado: Casas de Apostas Esportivas

Melhores sites de apostas do Brasil: Um mundo de possibilidades o tempo inteiro

Quem nunca apostou com os amigos ou participou de um bolão com colegas de trabalho, por exemplo? A verdade é que o brasileiro ama esportes e apostar em jogos, e os sites de apostas online são um ambiente seguro para quem aprecia essa atividade.

Então, se você for apostar em esportes, escolha uma plataforma confiável e segura como a Betano ou as demais casas de apostas esportivas de nossa lista.

Aproveite os bônus de boas-vindas para começar com créditos extras, encare as apostas como diversão e entretenimento e boa sorte nos seus palpites!

DISCLAIMER: A informação presente neste site serve apenas para fins de entretenimento. É sempre necessário enfatizar que o jogo é arriscado e não deve ser usado para resolver dificuldades financeiras. Vale a pena ter em mente o ditado que diz que “a casa sempre vence”.

Se você, ou alguém que você conhece, tem um problema com o jogo, nós o aconselhamos firmemente a ligar para o Centro de Valorização da Vida (CVV). Ali, você encontra especialistas e ajuda para tornar o jogo mais seguro para você ou para seus amigos e entes queridos. Lembre-se de que todos os sites de jogos e instruções são destinados a pessoas com 18 anos ou mais.

Alguns dos sites de cassino apresentados aqui podem não estar disponíveis na sua região. Verifique as regras locais para ver se o jogo online é permitido.

Se você suspeita que está se tornando viciado em jogos de azar, visite instituições como a Gambling Therapy para obter informações sobre o vício em jogos de azar.

Melhores sites de apostas do Brasil: Top 10 casas para apostar online em 2023

