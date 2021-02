Porto Alegre Melo encaminhará reforma da previdência de Porto Alegre e quebra do monopólio da Procempa

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2021

Sebastião Melo participou de abertura dos trabalhos da Câmara Municipal. Foto: Cesar Lopes/PMPA Sebastião Melo participou de abertura dos trabalhos da Câmara Municipal. (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

Ao participar da abertura dos trabalhos legislativos na Câmara Municipal de Porto Alegre, na tarde desta segunda-feira (1º), o prefeito Sebastião Melo afirmou que o Poder Executivo encaminhará uma reforma da previdência para ajustar o sistema em vigor para os servidores públicos. Ele também anunciou a extinção da quebra de monopólio da Procempa (Companhia de Processamento de Dados de Porto Alegre).

Previdência

“Caso não haja uma reforma, teremos que aportar R$ 1,5 bilhão na Previdência. Assim, não haverá recursos para enfrentarmos a saúde e a educação”, ressaltou o prefeito. Os governos federal e estadual já fizeram adequações no regime previdenciário.

Procempa

Durante a sessão híbrida, com parte dos vereadores presente e outra on-line, Melo também reiterou a necessidade de extinguir o monopólio da Procempa na prestação de serviços de tecnologia da informação ao Município. “Temos convicção de que as melhores inovações devem ser buscadas. A Procempa será a nossa primeira parceira, mas, se não obtiver êxito no trabalho realizado, poderemos buscar outros parceiros”, afirmou.

Mobilidade

Melo falou aos parlamentares ainda sobre a importância de revisão do sistema de mobilidade urbana. Antes de elencar as diretrizes da nova gestão, reforçou que o diálogo entre Executivo e Legislativo deve ser permanente. “Será rotina a nossa presença nesta Casa, assim como a dos vereadores no Paço Municipal”, assegurou.

Entre os novos projetos de governo, mencionou também a reavaliação do sistema de transporte público. Com auxílio dos vereadores, o prefeito pretende buscar soluções para equalizar uma conta deficitária que vem se arrastando a cada gestão. “Não quero colocar um centavo de dinheiro público sem aval do parlamento. Queremos encontrar soluções com os vereadores. Esse sistema de transporte público que está aí não funciona mais”, salientou.

Pandemia

O enfrentamento à pandemia de Covid-19 foi outro tema levantado como prioridade por parte do Executivo, a ser tratado igualmente ao lado dos vereadores. Melo solicitou ao presidente da Câmara Municipal, Marcio Bins Ely, espaço na pauta do Legislativo para que o secretário municipal de Saúde, Mauro Sparta, possa apresentar, nos próximos dias, as ações de combate à pandemia que vêm sendo realizadas. Pediu o mesmo em relação ao secretário de Mobilidade Urbana, Luiz Fernando Záchia, para que exponha aos vereadores o real cenário do sistema de transporte em Porto Alegre. “Temos muitas diferenças, mas um ponto maior que nos une: o amor por Porto Alegre e a vontade de acertar”, finalizou.

