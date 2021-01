Porto Alegre Melo realiza a primeira reunião do Gabinete de Gestão Integrada Municipal

Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2021

Prefeito preside o grupo e defende efetiva integração para potencializar resultados. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

Representantes das forças de segurança das esferas federal, estadual e municipal participaram, na tarde desta sexta-feira (22) da primeira reunião do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM) da atual administração municipal. O prefeito Sebastião Melo, que passa a presidir o grupo, coordenou a reunião e defendeu a efetiva integração de sistemas para potencializar resultados.

“Temos que estabelecer uma rotina de ações compartilhadas e concretas. Segurança pública é um tema desafiador e que demanda um conjunto amplo de providências. A prefeitura tem papel e vai fazer a sua parte”, afirmou o prefeito, defendendo, entre outras medidas, a integração imediata dos sistemas de monitoramento e inteligência, para que não haja sobreposição.

O secretário de Estado adjunto da Segurança Pública, coronel Marcelo Gomes Frota, reafirmou a importância de integrar sistemas, como a leitura de placas de veículos por câmeras, para fortalecer o combate ao roubo de carros. “A integração beneficia o cidadão. Estamos à disposição para trabalhar juntos e buscar cada vez mais índices de redução na criminalidade”, disse Frota.

O GGIM, criado em 2008, é um fórum deliberativo e executivo composto por representantes das diferentes forças da segurança pública. O objetivo é trabalhar em conjunto pela diminuição da criminalidade e na prevenção aos diversos tipos de violência, integrando a rede de inteligência municipal com as redes estadual e federal.

Fazem parte do GGIM, além dos órgãos municipais, a Secretaria de Segurança Pública do Estado, Gabinete de Gestão Integrada do Estado, Polícia Civil, Brigada Militar, Superintendência de Serviços Penitenciários, Instituto-Geral de Perícias, Ministério Público Estadual, Poder Judiciário, Corpo de Bombeiros, Exército Brasileiro, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional de Segurança, Ministério Público Federal e Poder Judiciário.

