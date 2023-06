Geral Membro da maior facção criminosa do Brasil é preso como imigrante ilegal nos Estados Unidos

O brasileiro tem condenações por assassinato, tentativa de homicídio, roubo e agressão contra um policial. (Foto: Reprodução)

Um homem confirmado como “membro ativo” da maior facção criminosa do Brasil, baseada em São Paulo, foi preso pelas autoridades americanas na condição de imigrante ilegal. O brasileiro de 50 anos será submetido a um processo de deportação, conforme informou o Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE, da sigla em inglês) nesta última semana.

O criminoso – que não teve o nome revelado – foi descrito como uma pessoa com “histórico criminal extenso e violento”. Ele tem condenações por assassinato, tentativa de homicídio, roubo e agressão contra um policial.

O brasileiro entrou ilegalmente nos Estados Unidos perto de San Luiz, no estado do Arizona, em março deste ano. Ele foi detido pela Patrulha de Fronteira dos EUA, colocado em processo de deportação e notificado para comparecer perante um juiz de imigração.

O membro da facção paulista não apareceu na audiência judicial. Uma investigação posterior verificou que ele ocultou informações sobre sua condenação por assassinato quando foi detido e entrevistado pelos agentes da alfândega.

O criminoso foi finalmente preso em 23 de maio na cidade americana de Somerville, no estado de Massachusetts.

Fugitivo é extraditado

Em outro caso, a Polícia Federal, por meio de sua representação regional da Interpol (a polícia internacional), promoveu a extradição de um fugitivo brasileiro, condenado no Brasil há 20 anos de prisão por homicídio e tráfico de drogas. O homem é natural de Recife (PE) e tem 28 anos. O voo trazendo o recifense chegou no último dia 25 no aeroporto Internacional dos Guararapes – Gilberto Freire. Ele foi trazido de Portugal e escoltado por policiais federais que o conduziram até o IML (Instituto de Medicina Legal) para fazer exame de corpo de delito e foi posto à disposição da 4ª Vara do Tribunal do Júri de Pernambuco.

O suspeito era procurado pela Interpol pelo crime cometido em Recife e foi preso no dia 4 de janeiro pelos agentes do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) de Portugal após trocas de informações com a Polícia Federal brasileira. Apesar de ter sido preso em Lisboa, o fugitivo vivia em Peniche, município do distrito de Leiria, região central de Portugal. Ele estava desde 2018 no país, em situação ilegal e morava com a namorada.

O suspeito foi condenado pela morte de um membro da mesma quadrilha no bairro São José, em Recife, Pernambuco, em março de 2018. Após receber a notícia de que seria preso preventivamente, ele fugiu do Brasil. O suspeito desempenhava o papel de motorista, levando os outros acusados até a residência da vítima, que foi sequestrada, morta a tiros e teve seu corpo jogado em um rio local.

Todos os integrantes da quadrilha responderam pelo homicídio em processo da 4ª Vara do Tribunal do Júri de Pernambuco e por tráfico de drogas na 9ª Vara Criminal do Recife. A prisão preventiva foi decretada em 2018, depois de ele ser sentenciado a 20 anos de prisão pelo assassinato, em primeira instância. Após recursos, o pedido de prisão foi mantido e ele se manteve foragido. Seu nome foi colocado na lista vermelha da Interpol em 2022 após pedido da Justiça pernambucana, quando passou a ser procurado nos 190 países que compõem a Organização Internacional de Polícia Criminal – OIP. As informações são do jornal O Globo e da PF.

