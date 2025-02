Rio Grande do Sul Menina de 9 anos é resgatada em cativeiro no porão de um armazém de Tramandaí; suspeito é linchado

Por Redação O Sul | 26 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Vítima foi encontrada em cubículo sob o nível do piso. (Foto: Divulgação/BM)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Brigada Militar resgatou na manhã dessa quarta-feira (26) uma menina de 9 anos, mantida por mais dez horas sob cárcere privado nos fundos de um armazém em Tramandaí (Litoral Norte gaúcho) após ser raptada e supostamente abusada sexualmente. Apontado por populares como autor do crime, o proprietário do estabelecimento foi linchado.

Trata-se de um idoso de 61 anos e com antecedentes por crueldade contra animais, furto, tráfico de drogas e lesão corporal grave – por este último crime, cometido contra uma adolescente, ele cumprira quase um ano de prisão domiciliar, até a semana passada. Sua identidade não foi divulgada.

A criança sumida desde a tarde anterior, quando brincava em uma praça no bairro Parque dos Presidentes e teria sido atraída pelo suspeito para o armazém, com a promessa de ganhar um picolé. O sumiço mobilizou buscas na área pela BM e Polícia Civil, como auxílio de familiares da garota e outros moradores da comunidade.

Ao se recusar a fornecer imagens de suas câmeras de segurança, o microempresário se tornou alvo da desconfiança geral, suspeita reforçada pelo relato de uma testemunha que avistara a criança entrando no estabelecimento. Policiais e integrantes do grupo engajado na procura revistaram o local e acabaram localizando a vítima, aos prantos.

Ela estava trancafiada no interior de um cubículo revestido de concreto e tapado com um alçapão, abaixo do nível do piso. A cena foi parcialmente registrada pela câmera acoplada ao fardamento de um dos brigadianos.

O resgate estava em andamento quando cerca de 40 pessoas invadiram o local para “justiçar” o suspeito com paus, pedras e garrafas. O indivíduo já agonizava quando foi socorrido pelos brigadianos e morreu antes de receber atendimento em um hospital na região. Um soldado da BM acabou ferido no braço durante a confusão. Os executores também depredaram o automóvel do idoso e o armazém, localizado no mesmo bairro onde a menina reside.

Imbé

Também nessa quarta, a BM capturou na cidade vizinha de Imbé um foragido do sistema prisional desde setembro do ano passado. Ele tem contra si condenações por participação no assalto a duas agências bancárias na cidade de Ibarama (Região Central do Estado), ambos no dia 3 de dezembro de 2019.

A prisão foi realizada após o monitoramento do fugitivo. Para isso, contribuíram agentes da Polícia de Choque e dos serviços de inteligência da corporação.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/menina-de-9-anos-e-resgatada-em-cativeiro-no-porao-de-um-armazem-de-tramandai-suspeito-e-linchado/

Menina de 9 anos é resgatada em cativeiro no porão de um armazém de Tramandaí; suspeito é linchado

2025-02-26