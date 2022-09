Futebol Menina se emociona ao encontrar figurinha de Neymar e jogador responde: “Lindinha demais”

Por Redação O Sul | 23 de setembro de 2022

Neymar comentou no vídeo em que Laura encontrou sua figurinha especial. (Foto: Reprodução)

O esporte mexe com a emoção das pessoas e em ano de Copa do Mundo são amplificadas, ainda mais entre os pequenos. Esse é o caso Laura Volpi Thomazi, de cinco anos, que se emocionou após encontrar a figurinha de seu ídolo Neymar em um pacote do álbum de figurinhas da Panini na cidade de Blumenau, Santa Catarina.

O momento foi compartilhado por sua prima Dara Volpi, de 22 anos, no TikTok e viralizou no Brasil e no mundo. Até o momento desta reportagem, na tarde desta sexta-feira, o vídeo acumulava 4,5 milhões de visualizações, além de mais de 500 mil curtidas. “Isso (figurinha do Neymar) é difícil de conseguir”, afirmou Marluce Volpi Thomazi, mãe de Laura, que gravou o vídeo. Na sequência, a menina encontra a figurinha extra, versão ouro do Neymar – uma das mais raras – e se emociona.

Ao jornal O Estado de S. Paulo, Dara conta que não imaginava que o vídeo iria ter tamanha repercussão. “Não imaginei que iria viralizar e que iria chegar até o Neymar. Postei no TikTok pela reação que ela (Laura) teve ao encontrar a figurinha”. O craque da seleção brasileira e do PSG se manifestou ao ver o vídeo: “Lindinha demais”, comentou.

“De tanto a Laura escutar dos colegas, amigos e sua família falar sobre o Neymar e essas figurinhas ‘raras’, ela ficou na expectativa de encontrar uma destas”, relata Dara. “Perdemos a conta de quantos envelopes”, brinca a jovem, “mas desde que ela (Laura) viu um vídeo de um jovem encontrando a figurinha do Neymar, pediu para nós gravarmos ela também”. No final, a “superstição” deu certo, mas ela brinca que a família já perdeu as contas de quantas figurinhas já compraram.

Desde que Neymar comentou no vídeo no início desta semana, o alcance da publicação explodiu. “No mesmo momento que vi o comentário do Neymar, já bati print e enviei para a Darluce (mãe da Laura) a ela, que ficou toda feliz com o comentário. A Laura tem noção das visualizações e também mostramos a ela o comentário do Neymar comentou”, diz Dara. “Ela e toda a família ficaram ainda mais felizes por terem sido notados”.

Após o episódio, Dara compartilhou mais dois vídeos da Laura, agradecendo o Neymar e mostrando suas novas figurinhas. Ao lado de sua prima, se mostram felizes pela atenção do craque do PSG. “Neymar me notou e eu ‘zerei’ a vida”, afirmou a criança.

“Depois da figurinha especial do vídeo, ela já conseguiu mais duas dessas do Neymar”, conta a prima da menina. “Se deixar, ela vai levar os cromos até na escola”, brinca. No momento, Laura não pretende colar suas figurinhas raras e valiosas – uma versão ouro do Neymar foi posta à venda por R$ 9 mil. “No momento elas estão guardadas, junto com as suas outras especiais”, afirma Dara. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

