Futebol Grêmio segue com a preparação para o duelo contra o Sampaio Corrêa no Brasileirão

Por Redação O Sul | 22 de setembro de 2022

Jogadores do Grêmio realizam treino técnico na manhã desta quinta (22), no CT Luiz Carvalho. (Foto Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

A equipe do Grêmio trabalhou na manhã desta quinta-feira (22), no CT Luiz Carvalho, dividindo o grupo de jogadores para atividades no campo e também na academia do centro de treinamentos. O time segue em preparação para o seu próximo confronto pelo Campeonato Brasileiro da Série B, no dia 30 de setembro, contra o Sampaio Corrêa, em São Luis (MA).

Em um primeiro momento, um grupo de jogadores formados por atletas que não atuaram na última partida, juntamente com jogadores do elenco do Grupo de Transição, participaram do aquecimento sob orientação do preparador físico Reverson Pimentel. Durante a atividade em espaço reduzido, o grupo fez troca de passes, limitando o número de toques na bola e mantendo a posse com cada equipe.

Outra parte dos atletas revezaram entre exercícios na academia e corridas no entorno do gramado.

Na segunda parte do treinamento, ainda em campo reduzido, mas em área um pouco maior que o outro exercício, os atletas refizeram a troca de passes e posse de bola. A diferença foi a presença dos goleiros. A ideia foi trabalhar a finalização das jogadas orientadas pelo auxiliar técnico, Alexandre Mendes, e do treinador Renato Portaluppi.

O Tricolor segue o cronograma de treinamentos com atividade marcada para a manhã desta sexta-feira (23).

