Grêmio Grêmio preserva Cuéllar e aposta em evolução física do volante para o Brasileirão

Por Redação O Sul | 9 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Cuéllar recebe a confiança do Mano Menezes, e espera retornar o bom nível no Grêmio. Foto: Guilherme Testa/Grêmio FBPA Cuéllar recebe a confiança do Mano Menezes, e espera retornar o bom nível no Grêmio. (Foto: Guilherme Testa/Grêmio FBPA) Foto: Guilherme Testa/Grêmio FBPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após o Grêmio conquistar o título da Recopa Gaúcha, vencendo o São José por 2 a 0, com gols de Alysson e Amuzu, o técnico Mano Menezes falou sobre a situação do volante colombiano Cuéllar. Quando foi contratado, o jogador gerou grande expectativa na torcida, relembrando os tempos de destaque pelo Flamengo. No entanto, até o momento, não correspondeu totalmente — em grande parte devido à falta de sequência causada por lesões.

A ausência do atleta na decisão dessa terça-feira (9) faz parte de um planejamento interno para tê-lo em condições ideais no restante da temporada.

Mano explicou a estratégia: “Ele jogou o jogo-treino e, depois disso, estabelecemos uma boa possibilidade de avançar mais. Para isso, precisei tirá-lo do jogo de hoje, porque aumentei a carga e haveria risco se o colocasse novamente. Então o caminho para ele é esse, ainda precisa avançar. Entendemos, em uma avaliação conjunta dentro do clube, que seria muito mais pertinente seguir esse plano — como também fizemos com o Villasanti.”

Mesmo com um início complicado, o treinador demonstrou confiança na recuperação do colombiano: “Isso abre a perspectiva de termos, num curto prazo, o jogador que imaginamos quando o contratamos. O Grêmio acreditou nele, e certamente outros clubes também acreditariam, pela trajetória que construiu no futebol. Ele merece esse respeito.”

O próximo compromisso do Grêmio será no domingo (13), às 20h30, contra o Cruzeiro, no Mineirão, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/gremio-preserva-cuellar-e-aposta-em-evolucao-fisica-do-volante-para-o-brasileirao/

Grêmio preserva Cuéllar e aposta em evolução física do volante para o Brasileirão

2025-07-09