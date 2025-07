Inter Roger deverá ter Aguirre como novidade contra o Vitória

Por Redação O Sul | 9 de julho de 2025

Aguirre volta aos treinamentos e pode ser titular contra o Vitória. Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional Aguirre volta aos treinamentos e pode ser titular contra o Vitória. (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional) Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional

Um dos problemas parece ter sido solucionado: o técnico Roger Machado viu o lateral-direito Braian Aguirre em campo nos treinamentos e deve contar com o jogador no confronto entre Inter e Vitória, neste sábado (12), às 16h30, no Beira-Rio, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Aguirre sofreu uma pancada e ficou fora das atividades e do jogo-treino contra o Brasil de Farroupilha. Com sua recuperação, a expectativa é que o argentino assuma a titularidade, adiando a estreia do paraguaio Alan Benítez, contratado na janela do Mundial de Clubes.

Já na lateral esquerda, a dúvida persiste. Alexander Bernabei segue em recuperação de uma lesão muscular na coxa, e sua presença continua incerta. Caso não tenha condições de atuar, o substituto será Ramon.

Com o retorno de Aguirre, Roger conta com quatro reforços importantes, todos liberados após tratamento de lesão: o goleiro Sérgio Rochet, o zagueiro Victor Gabriel, o atacante Carbonero e agora o lateral-direito Aguirre.

A possível escalação colorada para enfrentar o Vitória é: Rochet (GOL); Aguirre (LD), Vitão (ZAG), Victor Gabriel (ZAG) e Bernabei (Ramon) (LE); Thiago Maia (VOL), Bruno Henrique (VOL), Wesley (PD), Alan Patrick (MEI) e Carbonero (PE); Rafael Borré (ATA).

Abrindo a zona de rebaixamento na 17ª colocação com apenas 11 pontos no Brasileirão, o Inter vê a partida como fundamental para iniciar sua recuperação na competição e sair do z-4. O Vitória está uma posição acima com a mesma pontuação.

