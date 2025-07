Grêmio Grêmio enfrenta o Bahia na terceira fase da Copa do Brasil Feminina

Por Redação O Sul | 9 de julho de 2025

O Tricolor será visitante na partida de ida, buscando uma arrancada positiva após campanha irregular no Campeonato Brasileiro Feminino Foto: @rafaelribeirorio Grêmio já tem adversário decidido e terá jogo duro. (Foto: @rafaelribeirorio) Foto: @rafaelribeirorio

Foi realizado nesta quarta-feira (9) o sorteio da Copa do Brasil Feminina, e o Grêmio vai enfrentar o Bahia na terceira fase da competição. O Tricolor será visitante na partida de ida, buscando uma arrancada positiva após campanha irregular no Campeonato Brasileiro Feminino.

Atualmente, o Grêmio ocupa a décima primeira colocação, com 3 vitórias, 8 empates e 4 derrotas. Inclusive, a equipe gaúcha já derrotou o Bahia na atual edição do Brasileirão, por 1 a 0, com gol marcado por Valéria Lima.

O grupo gremista se destaca pelo espírito coletivo, sem uma única estrela em evidência. Na artilharia da equipe, Valéria Lima, Maria Dias e Giovaninha estão empatadas com 3 gols cada, reforçando a força do elenco como conjunto.

O sorteio realizado pela CBF distribuiu os 16 mandantes entre os Grupos 34 e 49, enquanto os visitantes foram definidos na ordem inversa, do Grupo 49 ao 34. O evento contou com a presença do técnico da Seleção, Arthur Elias, membros da comissão técnica e jogadoras como Jhonson (Corinthians) e Isa Haas (Cruzeiro).

O adversário gremista, o Bahia, vive um momento superior na competição. A equipe ocupa a sétima colocação, está dentro da zona de classificação para os play-offs, e soma 7 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. A principal goleadora é Rhaizza, com 5 gols no Brasileirão. O time baiano está há quatro jogos invicto, com 3 vitórias, 11 gols marcados e apenas 3 sofridos no período.

