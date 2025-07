Grêmio Após a conquista da Recopa Gaúcha, Grêmio mira o Cruzeiro pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 9 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











O Grêmio enfrenta o Cruzeiro, no próximo domingo (13), às 20h30min, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro Foto: Lucas Uebel/Grêmio Após ser campeão, o Grêmio já visa partida contra o Cruzeiro. (FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Grêmio se reapresentou na manhã desta quarta-feira (9) no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre, iniciando a preparação para o confronto contra o Cruzeiro, no próximo domingo (13), às 20h30min, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro.

Após a conquista da Recopa Gaúcha, os jogadores que atuaram por pelo menos 60 minutos na final permaneceram na academia para realizar atividades de recuperação física.

Os demais atletas participaram normalmente do treino no campo, começando com o aquecimento tradicional, incluindo corrida, circuito de exercícios, saltos, movimentos laterais e alongamentos. Na sequência, atletas da base foram integrados ao grupo principal para um treino coletivo de campo inteiro, 11 contra 11, que se estendeu até o fim da manhã.

Nas imagens divulgadas pelo próprio clube, foi possível observar a presença do atacante dinamarquês Martin Braithwaite, que havia sido poupado da final contra o São José devido a um desconforto no tornozelo. A participação no treino indica que o jogador está novamente à disposição da comissão técnica.

O elenco retorna aos trabalhos nesta quinta-feira (10), às 10h30min, novamente no CT Luiz Carvalho.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/apos-a-conquista-da-recopa-gaucha-gremio-mira-o-cruzeiro-pelo-brasileirao/

Após a conquista da Recopa Gaúcha, Grêmio mira o Cruzeiro pelo Brasileirão

2025-07-09