Por Redação O Sul | 9 de julho de 2025

O confronto reúne o Real Madrid, maior campeão da história da Champions League, e o Paris Saint-Germain, atual detentor do título europeu Foto: Reprodução Campeões da Champions motivados para a classificação na Copa do Mundo de Clubes. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Nesta quarta-feira (9) acontece a semifinal que definirá o adversário do Chelsea na grande decisão da primeira edição da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O confronto reúne o Real Madrid, maior campeão da história da Champions League, e o Paris Saint-Germain, atual detentor do título europeu.

Ambos os times chegaram ao torneio focados em conquistar um título inédito, e isso tem se refletido na postura de suas lideranças. Segundo o jornal espanhol AS, o presidente Florentino Pérez, do Real Madrid, considera o Mundial de Clubes tão importante quanto a Champions e teria prometido uma premiação milionária aos jogadores em caso de título: 1 milhão de euros por atleta, o equivalente a R$ 6,3 milhões na cotação atual. O valor total da bonificação gira em torno de 34 milhões de euros (aproximadamente R$ 217 milhões), o maior da história do clube merengue.

Do lado francês, o técnico Luis Enrique também reafirmou o desejo do PSG de levantar a taça: “Nosso objetivo agora, nesta edição inaugural do Mundial de Clubes, é obviamente chegar o mais longe possível, chegar à final e ter a chance de vencê-la.”

O duelo também traz à tona a rivalidade recente entre as equipes. Em confrontos anteriores, foram 12 partidas disputadas, com 5 vitórias do Real Madrid, 4 do PSG e 3 empates. No último encontro, válido pelas oitavas de final da Champions, o PSG venceu o jogo de ida por 1 a 0, mas viu o Real Madrid virar no Santiago Bernabéu, com atuação decisiva de Karim Benzema.

O jogo ocorre às 16h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em East Rutherford, Estados Unidos. O Real Madrid busca ampliar a vantagem histórica e garantir vaga na final, enquanto o PSG tenta o empate no retrospecto e a chance de enfrentar o Chelsea na decisão.

