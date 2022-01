Uma tragédia marcou o fim de semana de uma família de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, que veraneava no Litoral Norte gaúcho. Na manhã de domingo (16), um menino de 2 anos morreu afogado na piscina de uma casa no Centro de Arroio do Sal.

A criança entrou na água sem os pais perceberam, conforme a família. Após ser retirada da piscina, ela foi levada ao posto de saúde do município, mas não resistiu.

Segundo a Polícia Civil, os pais ficaram em estado de choque com o ocorrido. O caso está sendo investigado. Conforme a polícia, os indícios apontam para afogamento acidental.