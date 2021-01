Brasil Menino que morreu ao engasgar com peça de brinquedo é sepultado em Minas Gerais

Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2021

O pai de Luiz, Charles Madureira, agradeceu o carinho que a família vem recebendo nos últimos dias. (Foto: Reprodução/ Facebook)

O corpo de Luiz Otávio Aquino Madureira, de dois anos, que morreu após se engasgar com a ventosa de uma flecha, foi sepultado na manhã do sábado (30), no Cemitério Jardim da Esperança, em Montes Claros. O velório aconteceu durante a noite da sexta-feira (29), na Paróquia Santos Reis. Além de familiares e amigos, muitas pessoas que se sensibilizaram com o caso do garoto estiveram presentes.

“É uma dor imensa e só eu sei o que estou sentindo neste momento. A gente busca forças no Senhor para nos manter de pé. Tudo de bom o Luiz Otávio nos proporcionou: alegria, paz e felicidade. Ele era uma bênção na minha vida. Fica a saudade. Eu perdi um companheiro de jogar futebol, mas ele está jogando lá no céu com o Senhor”, diz o avó Dionízio Vieira Aquino.

O pai de Luiz, Charles Madureira, agradeceu o carinho que a família vem recebendo nos últimos dias e disse que, apesar de ser algo triste, a morte do filho tem um propósito maior.

“A morte de Luiz Otávio trouxe novas esperanças para aproximar as pessoas, para sentirmos mais o amor de Deus e do próximo. Ele fez história. Gente com 100 anos não vai fazer o que ele fez. Com apenas dois anos ele comoveu as pessoas, fez com que muitos se sentissem mais especiais. Recebo muitos relatos de pais que, a partir do acidente, dizem se sentir mais satisfeitos com os filhos e querem passar mais tempo com eles. Este é recado: Luiz Otávio veio à terra por pouco tempo, mas ele deixou história e esta vai ser lembrada eternamente por todos”, fala.

Charles também comentou sobre a decisão de doar os órgãos do filho. Após a manifestação da família, a Santa Casa de Montes Claros fez exames e um dia após captou rins e córneas da criança para serem transplantados.

“Em meio a dor, eu pude perceber que do mesmo jeito que Luiz Otávio tinha esperança de voltar para casa, com certeza, mais gente tem o mesmo objetivo. Infelizmente, não deu para ele voltar para casa, mas, de alguma forma, tentamos, com a doação dos órgãos, trazer felicidade e amor ao próximo. Ele continua por aí. Isso nos conforta”, frisa.

Analice Madureira, tia e madrinha de Luiz, relembrou quão carinhoso o garotinho era e gostava de jogar bola.

“Luiz Otávio sempre gostava de brincar. Onde ele chegava alegrava o ambiente. Às vezes, fica uma indagação: ‘Diante de tantas orações, por que Deus não ouviu nossos pedidos?’ Mas, hoje, eu tenho certeza que o milagre aconteceu. Muitos joelhos se dobraram e famílias se uniram para orar. Ele deixou um ensinamento para cada um de nós. O acidente de Luiz fez com que crianças fossem olhadas e percebidas de um jeito diferente pelos pais. A saudade é eterna, claro, e dói muito, mas se lembrar dos momentos dele de alegria, dele brincando, conforta os nossos corações”, pontua.

Uma missa foi rezada por padre Jânio César, da Catedral de Montes Claros. Ele reforçou a importância da fé para a família de Luiz Otávio se sustentar a partir de agora e conseguir ressignificar a dor da perda.

“A morte é um mistério. Só vamos entender isso a partir de Cristo. A morte de um menino, tão pequeno, nos ensina que a vida é um sopro e um dia precisamos voltar para nossa morada eterna. É um ensinamento muito grande: viver intensamente cada momento, cada minuto. A mãe de Luiz, ao lado do caixão, nos faz recordar Nossa Senhora, que estava aos pés da cruz de Cristo. É um mistério muito lindo, porque diante da morte, eles, o pai e a mãe de Luiz, consolam os que choram e sofrem. É como se eles dissessem: ‘Recomecemos’.”

