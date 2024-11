Economia Menos da metade dos pagamentos de 2023 foi realizado em dinheiro no Brasil

Por Redação O Sul | 29 de novembro de 2024

Uso do dinheiro em espécie caiu 36 pontos percentuais no ano passado, mas continua sendo o método mais utilizado pelos brasileiros

Em 2023, menos da metade dos pagamentos foram realizados com dinheiro físico no Brasil. No ano passado, o dinheiro em espécie foi usado em somente 40,5% das transações. Apesar da queda de 36 pontos percentuais na comparação com 2019 (76,6%), o dinheiro em espécie ainda é o meio de pagamento mais utilizado pelos brasileiros.

Os dados são da 2ª edição da pesquisa “O brasileiro e os hábitos de uso de meios de pagamento”, divulgada pelo BC (Banco Central) nesta sexta-feira (29). A pesquisa mostrou que o Pix é o segundo meio de pagamento mais utilizado pelos brasileiros, ficando atrás somente do dinheiro físico. O Pix foi utilizado em 24,9% das transações.

O levantamento também questionou os entrevistados sobre os meios de pagamento preferidos. Cerca de 65% citaram o Pix, enquanto 55,7% mencionaram o dinheiro.

De acordo com o Banco Central, 17,3% dos brasileiros não usaram o Pix nos últimos 12 meses. O principal motivo para isso (37,3%) é a falta de conhecimento sobre o uso do meio de pagamento.

A pesquisa também identificou os principais motivos que levam os usuários do Pix a escolherem outros meios de pagamento.

Pelo menos 33,5% dos entrevistados escolheram pagar com outro meio porque o meio escolhido é mais rápido; 24,2% escolheram pagar com outro meio por dificuldade de acesso à internet. Do ponto de vista dos estabelecimentos comerciais, o Pix também foi o meio de pagamento mais lembrado, com 69,5% de menções. Já o dinheiro foi citado por 64,4% dos estabelecimentos comerciais.

A pesquisa também identificou um aumento dos pagamentos eletrônicos. No ano passado, 64,1% das pessoas reportaram receber sua principal fonte de renda em conta bancária, um aumento significativo em relação aos 40,2% de 2019.

Menos da metade dos pagamentos de 2023 foi realizado em dinheiro no Brasil

