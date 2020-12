Rio Grande do Sul Menos gaúchos pretendem viajar neste veraneio, aponta pesquisa da Fecomércio-RS

Por Redação O Sul | 8 de dezembro de 2020

Entre as praias gaúchas, Torres, Capão da Canoa e Cidreira foram os destinos mais citados Foto: Reprodução Entre as praias gaúchas, Torres, Capão da Canoa e Cidreira foram os destinos mais citados. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Viagens estão nos planos de férias de menos gaúchos neste veraneio, aponta pesquisa realizada pela Fecomércio-RS. Das 385 pessoas ouvidas durante o levantamento, 36,1% disseram que pretendem viajar durante o verão.

No levantamento do ano passado, 52% dos entrevistados haviam manifestado essa intenção. Entre as pessoas que vão sair das suas cidades em férias, os destinos mais procurados serão outros Estados (46%) e as praias do litoral gaúcho (43,9%).

Entre as praias gaúchas, Torres foi a mais citada (27%), seguida por Capão da Canoa (22,2%) e Cidreira (12,7%). Cerca de 27% dos entrevistados vai passar uma temporada no seu destino. Para 45,9% dessas pessoas, as férias ão duração de 11 a 20 dias. Quanto ao método de hospedagem, 45,3% escolherão casa própria, de parentes ou amigos, enquanto 28,1% ficarão em hotel ou pousada e 26,6% alugarão casa ou apartamento.

O orçamento para o período ficará em até R$ 1.000,00 para 37,4% dos entrevistados, enquanto outros 33,8% desembolsarão entre R$ 1.000,01 e R$ 3.000,00. Quando perguntados sobre a comparação com o ano passado, 36,4% gastarão menos ou muito menos, 34,1% devem manter a mesma faixa e 29,5% pretendem gastar mais ou muito mais com o período de lazer.

A pesquisa foi realizada de 13 a nas cidades de Caxias do Sul, Ijuí, Pelotas, Porto Alegre e Santa Maria. Confira aqui o levantamento completo.

