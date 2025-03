Cláudio Humberto Mensaleiro acusa CEO de se apropriar de dinheiro

Por Cláudio Humberto | 30 de março de 2025

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O ex-mensaleiro José Roberto Moreira de Melo acusa Rodrigo Rocha, CEO da agência Filadélfia, que Melo diz ser o dono apesar de estar registrada no nome de Erica Fantini, enteada de Melo, de ter usado parte do dinheiro da venda de uma fazenda para fazer média e aplicar a grana em um negócio de energia solar. “Como você pega meu dinheiro, você não tinha autorização para isso e compra uma merda dessa aí”, diz Melo ao filho ao contar o caso em um áudio que a coluna teve acesso.

Passou a mão

“[Rocha] Fez um investimento em energia solar sem minha autorização”, diz o taxativo Melo, “aproveitou que o dinheiro estava com a Érica”.

Siga o dinheiro

A grana, parte dos R$8 milhões que Melo recebeu ao vender terras para Cristiano Paz, ex-sócio de Marcos Valério, teria estruturado a Filadélfia.

Irritou

Melo diz que conseguiu vender o ativo, que chama de “merda”, mas que vai receber parcelado, “fiquei puto da vida”.

Eles negam

À coluna, a Filadelfia reafirma não ter vínculo a Melo. O casal diz desconhecer o assunto e negou tudo, inclusive o recebimento de valores.

MDB pode rifar Ricardo Nunes por vice de Lula

No MDB, há a certeza de que Tarcísio de Freitas (Rep) irá disputar a presidência em 2026, após Jair Bolsonaro virar réu e ficar ainda mais distante da disputa pelo Planalto. A movimentação abre espaço para o Governo de São Paulo, cadeira para a qual o partido já discute lançar Ricardo Nunes, atual prefeito paulistano. O que tira Nunes da disputa é a vaga de vice na chapa do PT. Ou Gilberto Kassab, secretário de Tarcísio e dono do PSD, que também pretende disputar o governo.

Descolamento

Alas do MDB, como o presidente do partido, Baleia Rossi, defendem que o partido tenha candidatos próprios e se afaste do presidente petista.

Os cotados

O partido ensaia lançar nomes como Helder Barbalho, Renan Filho e até Simone Tebet, seja cabeça de chapa, seja como vice de Lula.

Passado e futuro

Petistas ainda acham um mau negócio, lembram da chapa Dilma/Temer. No PSB, o plano é lançar Geraldo Alckmin ou Márcio França em SP.

Ele decide

Brasileiros no ‘X’ têm pedido ao ministro Alexandre de Moraes a inclusão de Alexandre de Moraes no inquérito das fake news, após divulgar elogio de Donald Trump às urnas eletrônicas brasileiras que nunca aconteceu.

Semântica governamental

Os Correios insistem que o Programa de Demissão Voluntária (PDV) não foi suspenso, teve apenas “ajuste no cronograma”. O único problema é que não existe nova data para ser retomado e o prazo fatal é dia 31.

O amor venceu

O ex-deputado Paulo Eduardo Martins (PL-PR) ironizou a decisão do ministro Alexandre de Moraes de enviar processo contra o presidente do PSD, Gilberto Kassab: “É uma democracia vibrante demais…”

Para gringo ver

O governo do Pará, anfitrião da COP30, Estado que mais devasta a floresta, mandou transplantar mais de 100 árvores para enfeitar o Parque da Cidade, espaço de programações da Conferência do Clima da ONU.

À medida para petistas

Pesquisa do instituto Nexus nas principais plataformas de redes sociais (X, Instagram e Facebook), identificou que 100% das postagens da base governista de Lula elogiaram a decisão do STF de tornar Bolsonaro réu.

O futuro bate à porta

A Starlink, empresa de acesso à internet por satélite de Elon Musk, pediu para quase dobrar o número de satélites que operam no Brasil. A Anatel irá decidir sobre o pedido semana que vem, quase quatro meses depois.

Delinquência

Elon Musk revelou um dos afanos da delinquente esquerda americana, no governo Joe Biden: simulavam empréstimos a bebês, crianças e a pessoas de 120 anos, além de fantasmas, e embolsava o dinheiro.

Enquanto isso, no Brasil…

Ministro da Saúde do governo dos EUA, Robert Kennedy Jr, anunciou o corte de 10 mil cargos do órgão, A estimativa é de economia de US$1,8 bilhão (R$10,4 bilhões) por ano aos pagadores de impostos americanos.

Pensando bem…

…ao menos na Seleção do Brasil é possível demitir o técnico.

Poder sem Pudor

Ela entendia de cartas

No começo dos anos 1960, o então desconhecido deputado José Sarney foi a uma cartomante em Araxá (MG) em companhia do escritor Fernando Sabino. A cartomante, Maria do Correio, jogou as cartas: “Você vai ser Presidente da República.” Quem ouviu, riu… Maria do Correio acertou outra vez. Nos anos 1970, um jovem jornalista queria saber se ia se casar com a namorada. Ela respondeu que ele não se casaria com a jovem, mas um dia seria presidente da República. O nome do moço era Fernando Collor, depois senador, assim como Sarney.

Cláudio Humberto

@diariodopoder

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

