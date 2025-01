Colunistas Mercado de criptomoedas deverá crescer na gestão de Donald Trump

Por Flavio Pereira | 3 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Nos Estados Unidos, o crescimento e a popularização do mercado de criptomoedas é visível: é possível investir em bitcoins em caixas eletrônicos. (Foto: Arquivo pessoal)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

A perspectiva do crescimento do mercado de criptomoedas nos Estados Unidos em 2025 é positiva, diante da perspectiva de regulação pró-cripto do governo Donald Trump, que toma posse no próximo dia 20. Analistas já projetam que após a posse de Trump, a maior das criptomoedas pode alcançar o patamar inédito entre US$ 150 mil e US$ 200 mil até o final do ano. Um sinal nesse sentido já aconteceu desde esta quinta-feira (02), o primeiro dia útil de 2025. O bitcoin retomou a trajetória de alta e voltou a ser negociado acima de US$ 96 mil, na reabertura dos mercados internacionais após o recesso de final de ano. O colunista acompanha na Flórida, até o dia 5 as análises da imprensa dos Estados Unidos nos dias que precedem a posse de Donald Trump na presidência, marcada para 20 de janeiro.

STF vai investir R$ 100 milhões em segurança armada para ministros

Ao mesmo tempo em que consolidam teses que limitam a ação policial e o uso de armas em defesa da população, os ministros do STF são mais realistas, quando se trata de cuidar da própria segurança pessoal: nos próximos dois anos, o Supremo Tribunal Federal (STF) planeja desembolsar uma quantia superior a R$ 100 milhões para contratar serviços de segurança privada armada. Não é pouca coisa: os agentes da segurança contratada terão liberdade para empregar equipamentos de ponta como pistolas calibre .380, munições, coletes à prova de balas e spray de pimenta. O trabalho terá uma dimensão geográfica enorme, segundo a licitação: inclui importantes centros urbanos como São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Distrito Federal.

A leitura correta do discurso do prefeito Sebastião Melo

O mimimi que a esquerda vem fazendo com o discurso do prefeito Sebastião Melo no ato de posse, ameaçando processá-lo por defender o direito de livre pensamento de quem deseja defender o comunismo ou a ditadura – que são a mesma coisa – tem uma razão de fundo: Na verdade, a esquerda odeia mesmo é a liberdade de expressão.

Top-5 dos parlamentares que mais receberam emendas

Os dados foram divulgados pelo site UOL, com base no portal da transparência:

– 1. Luis Carlos Heinze (PP-RS) R$ 37.325 milhões

– 2. Rogério Marinho (PL-RN) – R$32,703 milhões

– 3. Ciro Nogueira (PP-PI) – R$ 31,722 milhões

– 4. Marcos Rogério (PL-RO) – R$29,800 milhões

– 5. Astronauta Marcos Pontes (PL-SP) – R$28,304 milhões

O filme “A farra dos fundos de pensão” está de volta?

A farra da corrupção nos fundos de previdência das estatais, que levou à famosa CPI dos Correios, e à condenação e prisão de figurinhas carimbadas da esquerda, como foi o caso de José Dirceu, agora tem tudo para voltar à vida brasileira, mas desta vez sem polícia para fiscalizar e investigar. Este o resumo do novo cenário, feito pelo ex-presidente Jair Bolsonaro:

– 1- O Conselho Nacional de Previdência Complementar acabou com a obrigatoriedade de Fundos de Pensão marcarem seus títulos a mercado.

– 2- Essa mudança enfraquece a governança dos Fundos que agora podem ter seus títulos marcados a valor contábil (e não mais pelo valor de mercado).

– 3- Um exemplo ilustra o problema: imagine um Fundo estatal que compre R$ 100 milhões em títulos. Mesmo que esses títulos percam valor, o Fundo com as novas regras poderá manter em sua contabilidade os mesmos R$ 100 milhões.

– 4- Ou seja, o contribuinte do Fundo pensa que está tudo bem, mas aquele dinheiro que aparece na contabilidade não é o valor real que existe em disponibilidade.

– 5- Os beneficiários poderão se habilitar a uma pensão menor que o previsto, ou ter um desconto extra para tapar esses possíveis rombos, como já acontece, p. ex., como o POSTALIS (descontos extras até 2.030).

– 6- Em resumo, existe um rombo no Fundo de Pensão que simplesmente não aparece na contabilidade.

– 7- Essa nova regra enfraquece a governança dos Fundos, aumenta a chance de problemas futuros e coloca em risco a previdência dos segurados.

(Instagram: @flaviorrpereira)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/mercado-de-criptomoedas-devera-crescer-na-gestao-de-donald-trump/

Mercado de criptomoedas deverá crescer na gestão de Donald Trump

2025-01-03