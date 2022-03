Porto Alegre Mercado Público de Porto Alegre comemora o aniversário da cidade com almoço gratuito nesta sexta-feira

Por Redação O Sul | 24 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











Na sexta-feira (25) e sábado (26), serão distribuídos uma paella campeira e um bolo gigantes no Mercado Público. Foto: Joel Vargas/PMPA Com apoio dos comerciantes locais, serão servidos 600 pratos de "paella campeira" à população. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Joel Vargas/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um dos “cartões-postais” de Porto Alegre, o Mercado Público não poderia ficar de fora das comemorações dos 250 anos de fundação da cidade. Nesta sexta-feira (25), a partir do meio-dia, a associação de comerciantes do mais querido centro de compras da capital gaúcha promove na área central do prédio um almoço especial para 600 populares e convidados.

Uma “paella campeira” será preparada do lado de fora em um deck próximo ao acesso pelo Largo Glênio Peres. No comando, o chefe de cozinha Renê Barbajão e uma equipe da entidade. Os ingredientes incluem carne bovina, suína, frango, linguiça, bacon e legumes, todos em uma panela com mais de 1 metro de diâmetro.

Todos os itens foram doados por estabelecimentos instalados no local. Os pratos serão distribuídos sem a entrega de senhas, até que haja a comida se esgote.

“Conhecido centro de abastecimento de Porto Alegre, o Mercado Público é o primeiro e certamente o mais lembrado”, ressalta a presidente da associação, Adriana Kauer. “Nossa maneira de agradecer e homenagear os porto-alegrenses é servi-los. Participar dessas ações e prestar homenagem à cidade nos deixa imensamente felizes.”

Parabéns e bolo

Já no sábado, às 11h, será cantado no Largo Glênio Peres o “Parabéns a Você” para a cidade. Um bolo formando o número 250 será será montado a partir das 7h no local e dividido em 3,3 mil fatias no horário marcado. A ação comemorativa foi viabilizada mediante parceria entre Nestlé, Zaffari, Uniritter e Comercial Martini, esta última uma das mais tradicionais lojas do Mercado Público.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre