Porto Alegre Mercado Público de Porto Alegre já recebeu mais de R$ 2 milhões da prefeitura desde a enchente de 2024

Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2025

Centro de compras chegou a permanecer fechado por 41 dias na época da inundação. (Foto Julia Ferreira PMPA)

Estabelecimento icônico de Porto Alegre, o Mercado Público já recebeu mais de R$ 2 milhões da prefeitura para recuperação e modernização desde a enchente de maio do ano passado. O estabelecimento foi severamente atingido pela inundação no Centro Histórico, permanecendo completamente fechado por 41 dias.

Os recursos foram destinados no âmbito do do Fundo Municipal para Restauração, Reforma e Manutenção do Patrimônio Imobiliário de Porto Alegre (Funpat), que viabilizou obras estruturais e ações de qualificação do espaço.

Além das obras, a prefeitura adotou medidas de apoio aos permissionários. As principais foram a isenção de pagamento das permissões de uso por seis meses e o desconto parcial nas outorgas ao longo de 2025 (50% para empreendimentos diretamente atingidos e 20% para os afetados indiretamente).

Mesmo após a calamidade, nenhum dos mais de 100 empreendimentos deixou o mercado. E novas operações se somaram ao mix de lojas e restaurantes, como Olga, Bistrô do Mercado, Pradie Bakery , Woking Thaifood e Flora Filhas de Iemanjá, além da ampliação do Baden Café. Outras inaugurações estão previstas, incluindo Sunset POA, Press Café, Pep Alimentação e a microcervejaria Bier Mina.

“A isenção ajudou muito a gente a se reerguer”, depõe Geovane Souza, proprietário da Lancheria Luz, há 59 anos atuando no local. “Hoje estamos bem, com nossa loja toda reformada e com mobiliário novo. Não podemos nos queixar, já estamos com 98% do nosso faturamento anterior.”

Longo processo

Na cheia histórica, as lojas do primeiro piso tiveram perda total de produtos e maquinário. O segundo piso não foi sido atingido diretamente pela água, mas seus ocupantes também amargaram prejuízos por causa da paralisação prolongada das atividades.

No dia 18 de dezembro, o prédio ganhou um memorial com as marcas das enchentes de 1941 e 2024. A nova placa de 2024 registra o ponto mais alto da água, 1,5 metro (atingido em 8 de maio), que superou a antiga (1,09 metro).

“O Mercado Público é o coração da nossa cidade e vamos investir cada vez mais para qualificá-lo, mantendo-o como uma das principais atrações de Porto Alegre”, afirma o secretário municipal de Administração e Patrimônio, Élvio Santos.

Principais melhorias

– Limpeza completa interna e externa e desinsetização.

– Reforma completa da elétrica do piso térreo e troca de disjuntores.

– Restauração do Espaço de Eventos.

– Limpeza e recuperação dos pilares do telhado.

– Reforma do sistema hidrossanitário.

– Retomada do funcionamento dos elevadores e escadas rolantes.

– Adequação do sistema de proteção contra incêndios.

– Contratação de brigadistas e implantação de central de segurança com atuação nos dois pisos.

– Avanço nos projetos de acessibilidade.

Novos investimentos

Para o avanço das melhorias, a prefeitura estima que sejam necessários outros R$ 3,5 milhões. A quantia será oriunda do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico (Iphan), emendas parlamentares e Funpat. Dentre as medidas a serem realizadas estão:

– Novas escadas rolantes.

– Pintura interna.

– Qualificação do espaço de eventos.

– Conclusão da limpeza externa.

– Troca do telhado das lojas.

(Marcello Campos)

2025-08-16