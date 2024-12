Porto Alegre Mercado Público de Porto Alegre recebe a segunda edição da exposição de orquídeas

Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Com entrada gratuita, o evento ocorre de quinta-feira (12) a sábado (14), das 8h às 19h Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A segunda edição da Exposição de Orquídeas do ano, promovida pelo CGO (Círculo Gaúcho de Orquidófilos), acontece no térreo do Mercado Público de Porto Alegre. Com entrada gratuita, o evento ocorre de quinta-feira (12) a sábado (14), das 8h às 19h.

Este é o terceiro ano que a feira é realizada no Mercado Público, com o apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo. A realização é do Círculo Gaúcho de Orquidófilos.

Na edição anterior no mês de agosto, houve o incremento de 20% no número de expositores, e durante a feira, também foi realizada uma avaliação com 55 categorias das plantas.

A exposição vai contar com 36 associações de orquidófilos do Rio Grande do Sul e cerca de 1,2 mil orquídeas, representando cerca de 200 espécies. Os visitantes que passarem pela feira poderão participar de cursos e palestras gratuitos. A programação completa está no perfil do CGO no Instagram.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/mercado-publico-de-porto-alegre-recebe-a-segunda-edicao-da-exposicao-de-orquideas/

Mercado Público de Porto Alegre recebe a segunda edição da exposição de orquídeas

2024-12-11