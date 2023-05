Porto Alegre Mercado Público de Porto Alegre terá torneio de xadrez neste sábado

Por Redação O Sul | 26 de maio de 2023

Foram 200 inscrições abertas para concorrer à premiação de R$ 2,5 mil. Foto: Vanessa Felippe/SMED

O 21º Torneio do Mercado ocorre neste sábado (27) no Espaço de Eventos – Quadrante 4 do Mercado Público, em homenagem os 251 anos de Porto Alegre. O evento é realizado pela Federação Gaúcha de Xadrez, com a organização técnica e execução da Metrópole Xadrez Clube e apoio da prefeitura, através da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) e Mercado Público de Porto Alegre. O início está previsto para as 8h30min, com a recepção dos jogadores, e o encerramento e premiação às 19h.

Foram 200 inscrições abertas para concorrer à premiação de R$ 2,5 mil nas categorias Feminino, Veterano, Sênior, Deficiente Visual, Sub-18, Sub-16, Sub-14 e Sub-12. Também foram reservadas 20 vagas gratuitas para escolas municipais de ensino fundamental.

Premiação – Além da premiação em dinheiro, haverá troféu para o primeiro lugar e medalhas do segundo ao quinto lugares no absoluto. Também medalhas do primeiro ao terceiro lugares para os melhores nas categorias Deficiente Visual, Veterano, Sênior, Feminino, Sub-18, Sub-16, Sub-14, Sub-12, Sub-10 e Sub-08.

