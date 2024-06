Inter “Mérito total é dos jogadores”, diz o técnico do Inter após terceira vitória seguida sobre o Grêmio

Por Redação O Sul | 23 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Comandante colorado também voltou a pedir o apoio da torcida. (Foto: Reprodução/S.C. Internacional)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em entrevista coletiva após a vitória do Inter por 1 a 0 no Grenal nº 442, disputado no sábado (22) pelo Campeonato Brasileiro, o técnico Eduardo Coudet concedeu a seus comandados todos os louros pelo resultado. Essa foi a terceira vez seguida em que o Colorado levou a melhor sobre o arqui-rival desde que o argentino voltou a treinar o time, quase um ano atrás, após uma primeira passagem pelo estádio Beira-Rio em 2020.

“Para mim, o mérito é total dos jogadores”, avaliou. “Estou orgulhoso do esforço que eles têm feito, inclusive porque tivemos que correr riscos com atletas que vinham sofrendo desgaste. O fato é que alguns terminaram melhor a partida, outros nem tanto. Era Grenal, tínhamos que ganhar. Volto a pedir que os torcedores apoiem esse grupo de grandes profissionais e pessoas.”

Situação

Os desdobramentos da 11º rodada do Brasileirão deixaram o Inter em sétimo lugar na tabela, com 17 pontos. Assim como Grêmio e Juventude, entretanto, o Colorado têm dois jogos a menos que os demais, devido à paralisação de atividades dos clubes gaúchos durante as enchentes de maio no Rio Grande do Sul.

Por esse mesmo motivo, as partidas no Beira-Rio e Arena Tricolor (em fase de recuperação dos danos causados por inundações) têm sido realizadas fora do Estado – o Grenal de sábado teve como local o estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).

O próximo adversário do Inter na competição é o Atlético-MG (décimo colocado, com 11 pontos). A partida está marcada para as 21h30min desta quarta-feira (26) no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC). Depois a equipe deve permanecer na cidade para o duelo contra o Criciúma, às 18h30min de domingo (30).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/merito-total-e-dos-jogadores-diz-o-tecnico-do-inter-apos-terceira-vitoria-seguida-em-grenais/

“Mérito total é dos jogadores”, diz o técnico do Inter após terceira vitória seguida sobre o Grêmio

2024-06-23