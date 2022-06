Saúde Mês da Conscientização da Infertilidade: clínica reprodutiva lança campanhas sobre novas possibilidades para realizar o sonho de ter um filho

Por Redação O Sul | 14 de junho de 2022

Compartilhe esta notícia:











De acordo com a OMS, é considerada infertilidade a incapacidade de engravidar após um ano de relação sexual desprotegida. Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Segundo dados da Associação Brasileira de Reprodução Assistida, de 2019, oito milhões de brasileiros podem ser inférteis, enquanto de 10 a 15% dos casais são acometidos pela infertilidade conjugal ao redor do mundo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), é considerada infertilidade a incapacidade de engravidar após um ano de relação sexual desprotegida.

Essa condição é causada por inúmeros fatores: nas mulheres, hábitos de vida, idade avançada, ovário policístico, endometriose e câncer são os principais. Já nos homens, a varicocele, problemas na ejaculação e baixa qualidade dos espermatozoides são algumas das causas mais comuns. Assim, para alertar a população, junho foi escolhido como o Mês de Conscientização da Infertilidade.

“A Medicina Reprodutiva dispõe de diferentes tratamentos para infertilidade que são utilizados conforme a particularidade de cada paciente. Nesse sentido, após avaliação completa sobre a causa da dificuldade de engravidar, é possível escolher a técnica mais indicada para alcançar a gravidez”, explica o Dr. Nilo Frantz, especialista em reprodução assistida e diretor técnico da Nilo Frantz Medicina Reprodutiva. O especialista reforça que para maiores chances de sucesso é essencial, além do diagnóstico correto, contar com uma equipe muito qualificada e experiente e com um laboratório de embriologia de ponta.

Neste contexto de infertilidade, Andrea Zimmermann, de 49 anos, e o marido, Severino, vivenciaram uma história de perseverança e sucesso. Em 2009, o casal descobriu que não poderia ter filhos de maneira tradicional, e que para realizar este sonho necessitaria da ajuda da medicina. Iniciaram uma longa batalha contra a infertilidade em 2010 e encontraram na ovodoação a forma de vencer essa longa jornada. Em 31 de agosto de 2015 nasceu Luana, que chegou para completar a felicidade da família.

Possuir informações verdadeiras e seguras sobre a infertilidade e também sobre os métodos de reprodução assistida é a chave contra a desinformação e contra o preconceito que atinge quem busca tratamentos de reprodução. Por isso, neste Mês de Conscientização da Infertilidade, a Clínica Nilo Frantz Medicina Reprodutiva lança duas iniciativas para promover o conhecimento e discutir sobre as possibilidades na busca pela realização do sonho de gerar um filho. As campanhas acontecem nas clínicas da Nilo Frantz no Rio Grande do Sul e em São Paulo com valores promocionais, facilitando o acesso ao público, além de colaborar na disseminação da informação sobre cada um desses tratamentos.

Projeto Novos Caminhos

A intenção do “Novos Caminhos” é promover mais informação, educação e acessibilidade aos procedimentos de Fertilização In Vitro (FIV). Desta forma, vai mostrar que novos caminhos e tratamentos podem transpor barreiras da infertilidade para a realização do sonho de ter um filho. Além do caráter informativo, o projeto oferece também descontos especiais em ciclos de FIV.

Partiu Congelar? – 2ª edição

Após o sucesso da campanha “Partiu Congelar?”, realizada em 2021, a clínica lança agora a segunda edição deste projeto que visa informar e ajudar as mulheres que querem preservar sua fertilidade. O procedimento permite que mulheres entre 25 e 35 anos possam postergar a maternidade congelando seus gametas. Assim, podem escolher se e quando querem engravidar. Mulheres acima dessa faixa etária também podem se submeter ao tratamento, porém as chances de sucesso geralmente são menores.

“A primeira edição da Partiu Congelar foi incrível. Ficamos muito felizes com o resultado, trazendo mais conhecimento e colaborando com tantas mulheres que possuem o sonho da maternidade mas precisam adiá-lo por inúmeros motivos, seja pelo atual momento profissional, psicológico ou financeiro. Este ano queremos conscientizar e ajudar ainda mais mulheres sobre os benefícios do congelamento de óvulos, com informações relevantes e também valores especiais para o tratamento, afirma Frantz.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde