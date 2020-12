Política Mesários que faltaram ao segundo turno das eleições municipais devem justificar ausência

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2020

O segundo turno das eleições ocorreu no último domingo Foto: Antonio Augusto/Ascom/TSE

Os mesários convocados e que deixaram de comparecer aos trabalhos eleitorais no domingo (29), dia do segundo turno das eleições municipais, e os que abandonaram os trabalhos da seção eleitoral durante a votação devem encaminhar justificativa ao juiz da sua zona eleitoral, via Atendimento Virtual ao Eleitor, na página do Cartório Eleitoral Virtual disponível nos sites dos TREs (Tribunais Regionais Eleitorais).

Para o mesário que abandonou os trabalhos da seção eleitoral durante o dia, o prazo para envio de justificativa por abandono de função é de três dias, ou seja, o pedido deve ser encaminhado até esta quarta-feira (02).

Já os mesários escalados para trabalhar durante o segundo turno das eleições e que, por alguma razão, não compareceram ao local de votação no dia e hora determinados pelo juiz eleitoral, devem justificar a ausência até o dia 7 de janeiro de 2021.

