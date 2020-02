Celebridades Meses após dar à luz, Camilla Camargo diz que não tem neura para emagrecer: “Sem loucuras com meu corpo”

Por Redação O Sul | 19 de fevereiro de 2020

Atriz relata transformações físicas e emocionais após maternidade e fala sobre volta ao trabalho Foto: Reprodução/Instagram Atriz relata transformações físicas e emocionais após maternidade e fala sobre volta ao trabalho Foto: Reprodução/Instagram Foto: Reprodução/Instagram

Seis meses após dar à luz Joaquim, fruto do relacionamento com Leonardo Lessa, é hora de a atriz Camilla Camargo voltar ao batente. A previsão, segundo ela, é gravar um produto de TV já neste semestre e, até o fim do ano, lançar duas peças de teatro.

“Já dei uma choradinha [risos]. Não vai ser fácil deixar o Joaquim em casa, mas vai ser bom para ele ver que a mãe dele trabalha e corre atrás das coisas. Meu foco é dividir muito bem o tempo entre trabalhar e ter momentos com meu filho. Quero colocá-lo para dormir e continuar dando peito quando eu estiver em casa”, conta ela.

Camilla diz que escolheu cuidar do filho sem a ajuda de uma babá, mas que quando voltar ao trabalho precisará dessa ajuda. “Quando você tem filho e não tem babá fica mais difícil. As coisas mais banais mudam. Não tenho mais vida social a noite, por exemplo, e está tudo bem. Foi uma escolha minha e estou feliz com ela. Minha rotina mudou 100%. Tudo gira em torno dele.”

Aos 34 anos, a atriz garante viver em paz com o corpo pós-maternidade. Ela conta que a insatisfação aparece de vez em quando, mas ela colocou na cabeça que daria tempo ao tempo e ficaria em paz com as próprias insatisfações.

Camargo diz que engordou 18 quilos na gravidez, perdeu 16 quilos até agora e está em paz com o espelho: “O corpo muda bastante e isso mexe com a autoestima, mas eu sempre pensava assim: ‘Tudo bem. Entenda que agora o corpo não é seu. Ele está gerando uma vida e precisa se moldar para que ela se desenvolva’”.

“Recebo mensagens de pessoas que ficam felizes em ver que eu mostro a realidade, que depois de seis meses de gestação não estou com a barriga chapada. Eu digo para elas: ‘claro, sou humana’… Não fiz loucuras com o meu corpo”, garante ela, que tem 1,3 milhões de seguidores no Instagram e não fez dieta após dar à luz. “Tem gente que tem uma genética favorável nesse sentido, e que bom! Mas não é meu caso. Sabe-se lá quando vou chegar no peso que eu gostaria”.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades

Deixe seu comentário