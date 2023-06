Brasil Mesmo com ajuda do governo, fábrica da Volkswagen vai parar

Por Redação O Sul | 27 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Três das quatro fábricas do Brasil terão a produção paralisada Foto: Divulgação/Agência Brasil Três das quatro fábricas do Brasil terão a produção paralisada. (Foto: Divulgação/Agência Brasil) Foto: Divulgação/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A fabricante alemã de veículos Volkswagen anunciou uma paralisação na produção. Três das quatro fábricas da Volkswagen do Brasil (São Bernardo do Campo/SP, Taubaté/SP e São José dos Pinhais/PR) terão a produção paralisada.

De acordo com a Volkswagen, o motivo da paralisação é a “estagnação do mercado”. Embora tenha ajudado os consumidores no período de desconto, a medida do governo não incluiu as locadoras, pois elas acabariam comprando todo o estoque e o consumidor não seria beneficiado. Entretanto, as locadoras decidiram parar de comprar nesse período, o que acabou afetando as vendas do mesmo jeito.

Em Taubaté, cidade localizada no interior paulista, onde é produzido o veículo Polo Track, os dois turnos já estão interrompidos até esta sexta-feira (30).

Já em São José dos Pinhais, no Paraná, que teve lay-off de dois a cinco meses em um turno desde 5 de junho, o segundo turno também para até o dia 30 e afeta a produção do veículo T-Cross. Na fábrica da Anchieta, no ABC paulista, haverá 10 dias de férias coletivas a partir de 10 de julho, afetando a produção dos modelos Polo, Nivus, Virtus e Saveiro.

Conforme o site AutoData, os sindicalistas de Taubaté e de Curitiba elogiaram a medida do governo, mas criticaram a manutenção da alta taxa de juros pelo Banco Central.

“As medidas foram importantes, mas precisavam ser complementadas com a redução da taxa de juros”, disse o presidente do Sindmetau, de Taubaté, Claudio Batista ao AutoData. “Infelizmente não ocorreu. Este índice de 13,75% dificulta a situação do setor automobilístico e a venda de produtos financiados.”

“Há algum tempo a gente vem protestando na porta das fábricas contra a alta taxa de juros, pois, se o crédito não for viabilizado, o consumo não aumentará, mesmo com a medida do governo de dar descontos nos carros”, afirmou o secretário geral do Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba, Jamil D’Avila, ao AutoData.

Programa do governo

Lançado no último dia 5, o programa já disponibilizou quase 90% do total de recursos. Segundo painel do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), até a última sexta-feira (23), já foram liberados R$ 420 milhões para as montadoras, o que representa quase 90% do total previsto, de R$ 500 milhões.

Os créditos solicitados são convertidos em descontos para o consumidor na compra de carros com valor de mercado até R$ 120 mil. Os descontos patrocinados pelo governo vão de R$ 2.000 a R$ 8.000, mas muitas empresas têm aplicado margens maiores por conta própri

No dia 20 deste mês, o ministério decidiu prorrogar por 15 dias o prazo para a compra de carros com desconto para pessoas físicas.

Atualmente, o programa subsidia a compra com desconto de 266 versões de 32 modelos de automóveis. Ao todo, nove montadoras aderiram ao programa, sendo: Renault, Volkswagen, Toyota, Hyundai, Nissan, Honda, GM, Fiat e Peugeot.

Os descontos patrocinados pelo governo vão de R$ 2.000 a R$ 8.000 e são válidos para veículos novos com preço de mercado de até R$ 120 mil. As montadoras podem aplicar descontos adicionais por conta própria, como vem ocorrendo.

No caso de caminhões e ônibus, os descontos vão de R$ 33,6 mil a R$ 99,4 mil. As montadoras ampliaram a oferta de carros mais baratos no programa de descontos do governo federal, lançado pelo MDIC em 5 de junho.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/mesmo-com-ajuda-do-governo-fabrica-da-volkswagen-vai-parar/

Mesmo com ajuda do governo, fábrica da Volkswagen vai parar

2023-06-27