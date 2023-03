Política Mesmo com as contas desbloqueadas na semana passada, o PL não vai pagar salário a Jair Bolsonaro nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2023

Na última semana, Bolsonaro se queixou do salário de R$ 33 mil que recebe do governo. (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

As contas do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, o PL, foram desbloqueadas na semana passada. Ainda assim, o cacique da sigla, Valdemar Costa Neto, não pensa em mudar de opinião sobre o pagamento ao ex-presidente: ele só passará a receber quando voltar ao Brasil.

A promessa do PL é pagar a Bolsonaro uma remuneração equivalente ao de ministros do STF – hoje de R$ 41.650,92. A condição é o ex-presidente voltar ao Brasil. Bolsonaro está nos Estados Unidos e, embora já tenha dito que voltaria em março, se comprometeu em participar nos próximos dias de um evento conservador em Washington.

Na última semana, ele se queixou do salário de R$ 33 mil que recebe do governo. “Dá aí US$ 6 mil. Compensa?”, disse.

No domingo (26), seu filho, Eduardo lançou uma loja virtual para vender artigos relacionados ao pai com o slogan “Nosso sonho segue mais vivo do que nunca”, vendendo calendário, canecas e estatuetas.

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, não se comove. Michele Bolsonaro, que retornou ao País no fim de janeiro e deu expediente no PL em fevereiro, deve receber o primeiro salário da sigla, onde comanda o PL Mulher, no próximo dia 5.

A remuneração dela será equivalente a de deputados federais, atualmente de R$ 39.293,32. O salário dos deputados, no entanto, será reajustado a partir de abril e será equiparado ao de ministros do STF.

A presidente nacional do PL Mulher, Michelle Bolsonaro, disse que o seu objetivo é ser uma “inspiração” para que as mulheres entrem no meio político. Ao lado da deputada federal Bia Kicis (PL-DF), que agora assume o PL Mulher do Distrito Federal, elas afirmaram que vão viajar o País com o objetivo de incentivar o engajamento feminino na política.

“Estou a convite da minha amiga trabalhando, conversando, com ela sobre os nossos futuros trabalhos. Vamos trabalhar, vamos viajar todo o Brasil, com a pauta da mulher, da mulher com deficiência, da mãe-rara e o engajamento da mulher na política. A gente quer estimular isso para todas as mulheres do Brasil”, diz Michelle.

Cargos

Ao contrário de recomendações que recebeu de aliados, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva manteve no Conselho de Ética Pública da Presidência dois servidores de carreira da Controladoria-Geral da União (CGU) que foram indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Antônio Carlos Vasconcellos Nóbrega e Edson Leonardo Dalescio Sá Teles são auditores federais de finanças e controle. Seus mandatos vão até agosto de 2023 e maio de 2024.

Petistas veem conflito de interesses na atuação deles, uma vez que a CGU é um órgão de controle do governo e o conselho, um comitê do Executivo.

