Geral Mesmo dentro da delegacia da mulher, homem é preso no litoral de São Paulo após tentar agredir a ex-namorada por suspeitar de traição

Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2022

Homem tentou agredir a ex-namorada dentro de unidade da Delegacia de Defesa da Mulher de Itanhaém no litoral de SP. (Foto: Polícia Civil/Divulgação)

Um homem de 34 anos foi preso em flagrante após tentar agredir a ex-namorada dentro da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Itanhaém, no litoral de São Paulo. Segundo a Polícia Civil, a vítima, de 24 anos, foi até o local para relatar à corporação as ameaças de morte que recebeu do ex-namorado após o término do relacionamento.

A jovem, que não teve a identidade divulgada, foi seguida pelo homem até o local. Ela informava à investigadora da unidade sobre o comportamento agressivo do ex-namorado quando ele entrou na DDM para agredi-la, segundo a polícia. Os agentes o seguraram e o prenderam em flagrante pelos crimes de ameaça, injúria e violência doméstica.

De acordo com boletim de ocorrência, obtido pelo portal de notícias G1 neste domingo (27), o casal namorou por um ano, mas a jovem decidiu romper o relacionamento via WhatsApp em uma madrugada após um desentendimento. Por volta das 6h, o homem enviou uma série de mensagens com ameaças e xingamentos.

“Sua v.. e a.., você vai ver. Não vou deixar passar em branco. Você vai se f… comigo. Se meteu com o homem errado. Pode ir na polícia”, dizia ele nas ameaças e xingamentos enviadas à vítima.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, as mensagens foram encaminhadas após o ex-namorado ver que um homem curtiu uma foto da jovem em uma rede social, motivo pelo qual ele acreditava ter sido traído. À corporação, a vítima negou qualquer traição, e alegou não ser a primeira vez que fora ofendida por ele.

Conforme registrado no documento, ao receber as mensagens, a jovem acionou a Polícia Militar (PM) por telefone, e fora aconselhada a comparecer na DDM. A unidade ainda estava fechada. Por isso, após muita insistência por parte do homem, ela decidiu encontrá-lo para conversar em um local público. Porém, com medo, impôs a condição de fazê-lo apenas na presença de uma testemunha.

No diálogo, o ex-namorado teria tentado reatar o relacionamento, mas sem sucesso. A mulher entrou no carro para ir embora, mas, ainda segundo o BO, ele a seguiu aos berros. Após o episódio, ela decidiu retornar à DDM, que já estava aberta.

Após tentar agredi-la e ser contido por agentes da unidade, o homem confirmou à corporação que xingou a vítima e que “falou besteiras na hora do nervosismo”. Segundo as duas partes, nunca houve agressão física durante o relacionamento. Ele foi conduzido ao sistema penitenciário. As informações são do portal de notícias G1.

