“Ela tem o poder de produzir imunidade nas pessoas que tomaram a vacina. Mas, agora, neste momento, o que está sendo realizado inclusive com o Brasil participando, que é a fase 3, é que será a pesquisa decisiva para o uso em larguíssima escala da vacina. E aí entraríamos no que a gente chama a fase 4, que é a fase pós-comercialização”, prosseguiu.

“É muito importante, porque isso é ciência, esse é o tempo da ciência. Então, os dados preliminares desse artigo que acabou de ser publicado online na Lancet, cujo autor, o primeiro deles inclusive, que é o Pedro, é um médico brasileiro, que se encontra lá, e por acaso é um ex-residente meu, então, é um prazer imenso tê-lo em um grupo tão importante quanto esse”, disse Jamal Suleiman, infectologista do Instituto Emílio Ribas, sobre a vacina de Oxford

“Com uma única dose, que isso é outro dado interessantíssimo, a vacina (de Oxford) é capaz de produzir uma resposta com baixos eventos adversos, ou com poucos eventos adversos. E esses eventos adversos, na amostra testada, eles não tiveram impacto significativo. Então, com uma única dose, você é capaz de promover uma resposta. O que se quer entender é por quanto tempo esta resposta será mantida”, conclui Suleiman.

“O mundo está vendo uma vacina ser desenvolvida em tempo recorde. A gente antes disso tinha a vacina da Mers desenvolvida em 4 anos. É claro que por falarmos de uma vacina de uma família de vírus, que já havia uma vacina, anterior, isso facilita. Tudo faz a gente ter mais otimismo, mas a gente continua tendo sim que ter cautela. Até chegar na fase final, fase 3, em que as pessoas tomem a vacina, a gente tem que ter muito cuidado, mas a comunidade científica de uma forma geral está bem otimista”, avalia Chrystina Barros, pesquisadora da UFRJ.

“Vacina em testes é como anunciarem que vão limpar o Rio Tietê em São Paulo. A intenção é ótima e pra quem é de fora, parece super promissor. Mas pra quem conhece o histórico, vale esperar pra ver”, escreveu o biólogo e divulgador científico Atila Iamarino.