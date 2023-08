Geral Mesmo se for condenado, Donald Trump pode governar os Estados Unidos em prisão domiciliar

Por Redação O Sul | 3 de agosto de 2023

Ex-presidente dos Estados Unidos, Trump é acusado de tentar reverter o resultado das eleições de 2020. (Foto: Reprodução)

Mesmo que seja condenado, o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump poderá concorrer às eleições, governar o país em prisão domiciliar e até mesmo perdoar seus próprios crimes.

Acusado de tentar reverter o resultado das eleições de 2020, Donald Trump protagoniza um dos maiores constrangimentos institucionais da democracia dos Estados Unidos. Ele é o primeiro ex-presidente americano a ser acusado criminalmente na história do país.

Além das acusações no caso dos documentos secretos retirados da Casa Branca, Trump foi convocado para comparecer ao tribunal nessa quinta-feira (3), em Washington, para responder por outros quatro crimes:

– conspiração contra o país;

– conspiração para desrespeitar direitos civis;

– conspiração para tentar obstruir um procedimento oficial; e

– obstrução de um procedimento oficial (reconhecimento das eleições no processo).

O ex-presidente dos EUA chegou um pouco antes do horário marcado para a audiência. Lá dentro, Trump afirmou que é inocente. Ele mesmo verbalizou que não é culpado para a juíza. Pouco depois, dele deixou o prédio na cidade de Washington DC. A magistrada aprovou as condições para a liberação do ex-presidente e avisou que ele não deve cometer mais crimes.

A próxima audiência deste processo está marcada para o dia 28 de agosto. Segundo a mídia dos EUA, esse caso deve tramitar mais rápido que os outros em que Trump é acusado criminalmente.

No documento da acusação, o procurador Jack Smith acusa Trump e cúmplices dele de promover mentiras sobre a votação daquele ano, por ter insistido com autoridades estaduais e federais para mudar os resultados das urnas e por arregimentar colégios eleitorais falsos para tentar tirar votos de Joe Biden.

Em entrevista ao podcast O Assunto, apresentado por Natuza Nery, a correspondente da TV Globo em Nova York Carolina Cimenti explica os impactos das acusações para a complexa corrida eleitoral nos Estados Unidos, que começa no ano que vem.

“O ano eleitoral americano é cheio de datas: tem primárias, tem cálculos, tem eventos dos partidos, tem debate. É um ano extremamente intenso. E isso tudo vai acontecer ao mesmo tempo em que serão realizados esses julgamentos.”

As possíveis condenações, no entanto, não representam uma ameaça institucional à carreira de Trump.

“Trump pode concorrer a eleição mesmo que seja preso e pode ser presidente em prisão domiciliar”, explica. “A gente tem que lembrar que o presidente, aqui nos Estados Unidos, pode perdoar qualquer pessoa de qualquer crime, e pode, inclusive, se auto perdoar.”

“Se ele não for eleito presidente, ele pode simplesmente ir atrasando essa decisão até chegar à Suprema Corte e tenha mais chances de ser perdoado…. Teoricamente, ele teria a maioria dos juízes conservadores.” As informações são do portal de notícias G1.

