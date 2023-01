Futebol Messi comemora um mês do título mundial da Argentina: “Ainda não consigo acreditar”

Por Redação O Sul | 18 de janeiro de 2023

A Copa do Mundo do Catar coroou a carreira do craque da seleção argentina e do Paris Saint-Germain. (Foto: Reprodução/Instagram)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Lionel Messi segue comemorando o maior título de sua história como jogador. A Copa do Mundo do Catar coroou a carreira do craque da seleção argentina e do Paris Saint-Germain. Em terras catarianas, Messi afirma que o Mundial foi a conquista mais bonita de sua vida.

“Um mês do feito mais lindo do mundo e ainda não consigo acreditar. Que bonita loucura que vivemos durante todo esse tempo e que terminamos levantando a Copa que tanto desejávamos”, iniciou o craque em texto publicado nas redes sociais.

“Obviamente, ser campeão faz com que tudo seja mais bonito, mas que lindo mês passei, quantas lembranças maravilhosas que tenho. Sinto falta dos meus companheiros, do dia a dia com eles, os mates, as conversas, treinos, bobagens que fazíamos”, rememora Messi.

O jogador do Paris Saint-Germain também valorizou o convívio com a família e ver seus filhos aproveitarem a campanha da Argentina no Mundial.

“Era lindo ver minha família desfrutar todos os dias de uma experiência inesquecível para todos e que bonito era ir aos jogos, ver a loucura dos torcedores no estádio e na Argentina. Agradeço a Deus por tanto. Como disse, sabia que vocês iam me dar (a Copa). O que não podia imaginar era o que aconteceria depois de conquistá-la. E não estava errado, porque nunca imaginaria tal loucura do povo nas comemorações”, afirmou.

Messi está de volta ao Catar nesta semana. O PSG tem amistoso nesta quinta-feira, às 14h, com um combinado entre o Al-Nassr e o Al-Hilal na Arábia Saudita.

Ingresso VIP

Mushref Al-Ghamdi, bilionário da Arábia Saudita, comprou por 2 milhões de libras (R$ 14 milhões) um ingresso VIP da Riyadh Season Cup, amistoso entre o Paris Saint-Germain de Messi, Neymar e Mbappé contra o combinado de Al-Nassr, time de Cristiano Ronaldo, e Al Hilal. Segundo o tabloide britânico Mirror, este é o ingresso mais caro da história.

Além da oportunidade de assistir o provável último duelo entre Messi x Cristiano Ronaldo, Al-Ghamdi também poderá visitar os vestiários da partida, tirar fotos com os craques, participar da apresentação do troféu e até jantar com os jogadores de ambas as equipes.

O leilão da entrada VIP faz parte de uma de arrecadação de fundos lançada por Turki Al-Sheikh, chefe da Autoridade Geral de Entretenimento da Arábia Saudita. O ingresso VIP foi colocado em leilão com o lance inicial de 220 mil libras.

A quantia milionária arrematada pela venda do ingresso será doado ao fundo de caridade Ehsan, da Arábia Saudita. Os ingressos para a partida estavam entre 30 e 60 riais (entre R$ 40,81 e R$ 81,62). Os bilhetes esgotaram em pouco menos de quatro horas de comercialização, com uma procura de quase dois milhões de pessoas.

Argentino e português vão duelar pela 37ª vez na carreira. São 16 vitórias de Messi, 11 de Cristiano Ronaldo, além de nove empates. Segundo a imprensa portuguesa, os astros não devem atuar por mais de 45 minutos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

