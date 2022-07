Esporte Messi e Mbappé estão em lados opostos sobre permanência de Neymar no PSG

Por Redação O Sul | 7 de julho de 2022

O argentino deseja que Neymar fique no clube parisiense, mas o francês quer a saída do camisa 10 devido a “atos de indisciplina”. Foto: Reprodução/Twitter O argentino deseja que Neymar fique no clube parisiense, mas o francês quer a saída do camisa 10 devido a “atos de indisciplina”. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

O futuro de Neymar no Paris Saint-Germain ainda é uma incógnita. Lionel Messi e Kylian Mbappé estão em lados opostos sobre a permanência do brasileiro no PSG para a próxima temporada, segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo. O argentino deseja que Neymar fique no clube parisiense, mas o francês quer a saída do camisa 10 devido a “atos de indisciplina”.

O atacante brasileiro encerrou as férias na segunda-feira (4) e voltou a treinar no PSG na terça, o que esfriou um pouco as especulações sobre sua saída, mas não as encerrou totalmente. A imprensa europeia noticiou que o clube parisiense não contaria mais com o craque. Tal decisão teria sido tomada após um pedido feito por Mbappé. Segundo jornais como L’Équipe e Le Parisien, a vontade de Neymar é permanecer, tanto que ele acionou uma cláusula de renovação de contrato até 2027. Também fez isso para dificultar sua saída. Neymar foi especulado como possível reforço do Chelsea, mas até nada aconteceu e ele continua treinando em Paris.

No fim de junho, o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, tratou de alimentar ainda mais os boatos sobre uma possível saída do craque brasileiro do clube francês. “Não podemos falar sobre esses assuntos na mídia. Alguns jogadores vão vir e outros sairão, mas são negociações privadas”, disse Khelaifi ao jornal espanhol Marca.

Novo técnico do PSG

O Paris Saint-Germain apresentou, em coletiva de imprensa na terça-feira, o francês Christophe Galtier como novo treinador do time em substituição a Maurício Pochettino. Ele chegou precisando se posicionar sobre os rumores de uma possível saída de Neymar. Em resposta direta ao ser questionado sobre o assunto, disse contar com o astro brasileiro, pois já fez até planos de como utilizá-lo em campo na temporada. Para Neymar, isso é ótimo. Ele ganha um aliado forte no PSG no dia em que retomou os trabalhos.

“Neymar é um dos melhores jogadores do mundo. Qual treinador não gostaria de tê-lo em seu elenco? Eu estava falando antes sobre a necessidade de equilíbrio, em qualquer nível que você jogue, e tenho uma ideia muito clara sobre o que espero de Neymar. Vou conhecê-lo, vou ouvir o que ele tem a dizer e quais são suas expectativas. É claro que quero que o Neymar fique com a gente. Ele está entre os melhores do mundo, todos os treinadores querem jogadores como ele”, afirmou Galtier.

Nem Messi nem Mbappé se pronunciaram sobre Neymar ainda. Eles mantêm o silêncio sobre a permanência do jogador. A diretoria de futebol do clube francês, também trocada depois da demissão de Leonardo, cumpre sua promessa de tratar das trocas no elenco dentro de quatro paredes.

