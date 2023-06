Esporte Messi e Neymar vão para o vestiário e não participam de “volta olímpica” do PSG no Parque dos Príncipes

Por Redação O Sul | 4 de junho de 2023

Argentino, que teve saída oficializada pelo clube, voltou a ser vaiado pelos torcedores. (Foto: Reprodução)

Definitivamente, nem tudo foram flores no dia da comemoração de mais um título de Campeonato Francês do Paris Saint-Germain. Nesse sábado, no Parque dos Príncipes, o time foi derrotado pelo Clermont Foot por 3 a 2. Além disso, antes da bola rolar, o clube confirmou a saída de Lionel Messi, que não irá renovar para a próxima temporada. Após o jogo, mais uma polêmica norteou o ambiente parisiense.

Isso porque, enquanto os jogadores celebravam com a torcida a conquista da 11ª taça nacional, que colocou o PSG como o maior campeão do país de forma isolada, Messi e Neymar foram direto para os vestiários e não participaram da famosa “volta olímpica”. O argentino voltou a ser vaiado pelos torcedores presentes no estádio. O técnico Christophe Galtier, outro centro de críticas da torcida, acompanhou os craques. As informações são do jornalista Andrés Ramos, do diário AS, da Espanha.

Ausente dos gramados desde fevereiro, devido a uma lesão no tornozelo, Neymar tem futuro indefinido. Na última semana, seu nome foi muito ligado a uma possível transferência para o Manchester United. O brasileiro também é um dos alvos dos torcedores do PSG, que chegaram a fazer um protesto em frente à casa do jogador, em abril.

Por sua vez, Messi ainda não sabe qual será seu destino na próxima temporada. O argentino é desejo do Al Hilal, da Arábia Saudita, do Inter Miami, dos Estados Unidos, e do Barcelona. Nos últimos dias, o técnico Xavi afirmou que tem conversado diretamente com o craque e confirmou que “tudo depende dele” para retornar ao Barça. O clube, no entanto, segue enfrentando problemas com o fair play financeiro do Campeonato Espanhol, o que dificulta a negociação.

Barcelona sobre Messi

Pouco antes do início da partida entre Celta de Vigo e Barcelona, Mateu Alemany, diretor esportivo do clube catalão, deu uma resposta misteriosa sobre o retorno de Lionel Messi. Aos microfones da “DAZN”, o dirigente não tratou a volta do craque com otimismo.

“É um tema que quando estiver resolvido, daremos as explicações que correspondem. Temos que esperar muitas coisas. Devemos estar no mercado, ver o que poderemos fazer. O objetivo no ano que vem tem que estar na Europa.”

Após ter feito sua última partida com a camisa do Paris Saint-Germain, Messi é um jogador livre no mercado de transferências. Além de interessar ao Barcelona, o campeão do mundo também gera interesse do Inter de Miami, dos Estados Unidos, mas também de clubes da Arábia Saudita.

Atual campeão espanhol, o Barcelona busca ter um melhor desempenho na próxima edição da Champions League após duas eliminações consecutivas na fase de grupos. O técnico Xavi não contará com Jordi Alba e Sergio Busquets, mas espera reforços para o elenco.

