Futebol Messi é eleito o melhor jogador do mundo de 2022 pela Fifa

Por Redação O Sul | 27 de fevereiro de 2023

Campeão mundial com a seleção argentina em 2022, craque recebeu o troféu ao final da cerimônia The Best Foto: Fifa/Divulgação Campeão mundial com a seleção argentina em 2022, craque recebeu o troféu ao final da cerimônia The Best. (Foto: Fifa/Divulgação) Foto: Fifa/Divulgação

Lionel Messi foi eleito pela Fifa o melhor jogador do mundo de 2022 — e pela sétima vez na carreira. Ele recebeu o troféu nesta segunda-feira (27), ao final da cerimônia The Best realizada na Salle Pleyel, em Paris. Pesou a favor do craque o brilho na campanha da Argentina rumo ao título da Copa do Mundo de 2022.

“Gostaria de dizer que é uma honra estar aqui novamente, entre os três melhores jogadores do mundo. Agradeço muito, Mbappé e Benzema jogaram demais. Gostaria de agradecer a todos os meus colegas, representamos toda a nossa seleção. Reconhecemos o trabalho de grupo. Foi uma loucura para mim, finalmente realizei o meu sonho. É a coisa mais linda que acontece na minha vida”, declarou Messi.

Foi por causa do torneio no Catar que a Fifa modificou o período de avaliação do The Best: de agosto de 2021 até dezembro de 2022. Nesse tempo, o atacante disputou 74 jogos pelo PSG, marcou 45 gols e conquistou o Campeonato Francês 2021/22.

Na Copa do Mundo, ele marcou sete gols — dois na decisão contra a França —, deu três assistências e terminou eleito o craque do torneio. O atacante também foi eleito para a Seleção FifPro masculina de 2022.

Pelé homenageado

A cerimônia do Fifa The Best, nesta segunda-feira, foi marcada por uma homenagem a Pelé, morto em dezembro do ano passado, aos 82 anos. O Rei do Futebol foi lembrado logo no começo do evento, quando o presidente da Fifa, Gianni Infantino chamou a atenção para a importância do ex-jogador para a história do futebol.

Um vídeo especial foi exibido, lembrando a vida e a carreira de Pelé, o único atleta a conquistar três Copas do Mundo. Depois, Ronaldo Fenômeno foi chamado ao palco para ser o responsável pela entrega de um troféu especial para a esposa de Pelé, Márcia Aoki.

“Falar do Pelé para mim é muito difícil, vou até falar em português. Quando eu lembro do Pelé eu vejo um jogador muito à frente do seu tempo, um atleta que ser viu de inspiração para mim e todo mundo no futebol. Nos anos 1950, ele já era moderno, chutava com as duas pernas, saltava mais alto que os outros, controle orientado, fazia gol de bicicleta, cabeça. Eu também lembro dele como um amigo querido. Quando eu tive a primeira lesão no meu joelho, em 2000, ele me visitou na minha casa, levando muito amor e carinho em um dos momentos mais difíceis da minha vida”, lembrou Ronaldo.

Vencedores Fifa The Best 2022

Melhor jogador do mundo: Lionel Messi (Argentina, PSG)

Melhor jogadora do mundo: Alexia Putellas (Espanha, Barcelona)

Melhor treinador no futebol masculino: Lionel Scaloni (Argentina)

Melhor treinadora no futebol feminino: Sarina Wiegman (Holanda, seleção da Inglaterra)

Melhor goleiro do mundo: Emiliano Martínez (Argentina, Aston Villa)

Melhor goleira do mundo: Mary Earps (Inglaterra, Manchester United)

Prêmio Puskás (gol mais bonito): Marcin Oleksy (Polônia, Warta Poznan)

Fifa Fan Award: torcedores da seleção argentina

Fifa Fair Play: Luka Lochoshvili (Geórgia, Cremonese)

Seleção Fifpro feminina: Endler, Bronze, Williamson, Renard e Leon; Putellas, Walsh, Oberdorf; Alex Morgan, Sam Kerr e Mead.

Seleção Fifpro masculina: Courtois, Hakimi, Van Dijk e Cancelo; De Bruyne, Modric, Casemiro e Messi; Mbappé, Benzema e Haaland.

Melhores do mundo

Essa é a sétima vez que Messi vence o prêmio, duas a mais do que Cristiano Ronaldo. Na sequência vêm Zidane e Ronaldo Fenômeno, com três cada. Aos 35 anos, o craque argentino passa a ser o jogador mais velho a ser eleito pela Fifa como o melhor do planeta. Sete também é o mesmo número de títulos que ele tem da Bola de Ouro (quatro deles unificado com a Fifa).

E as duas maiores premiações individuais não coincidiram de novo, assim como aconteceu com Lewandowski e o próprio Messi em 2021. Foi Karim Benzema quem faturou o último prêmio da revista France Football , pelo seu desempenho na temporada passada (2021/22).

A Fifa realiza sua premiação oficial desde 1991. Entre 2010 e 2015, a entidade máxima do futebol e a France Football tiveram um prêmio unificado, a Fifa Ballon d’Or. Messi ganhou esse título em 2010, 2011, 2012 e 2015. Veja a lista abaixo:

Melhores do mundo pela Fifa:

1991 – Lothar Matthäus

1992 – Marco van Basten

1993 – Roberto Baggio

1994 – Romário

1995 – George Weah

1996 – Ronaldo

1997 – Ronaldo

1998 – Zinedine Zidane

1999 – Rivaldo

2000 – Zinedine Zidane

2001 – Luis Figo

2002 – Ronaldo

2003 – Zinedine Zidane

2004 – Ronaldinho Gaúcho

2005 – Ronaldinho Gaúcho

2006 – Fabio Cannavaro

2007 – Kaká

2008 – Cristiano Ronaldo

2009 – Lionel Messi

Fifa Ballon d’Or

2010 – Lionel Messi

2011 – Lionel Messi

2012 – Lionel Messi

2013 – Cristiano Ronaldo

2014 – Cristiano Ronaldo

2015 – Lionel Messi

Fifa The Best

2016 – Cristiano Ronaldo

2017 – Cristiano Ronaldo

2018 – Luka Modric

2019 – Lionel Messi

2020 – Robert Lewandowski

2021 – Robert Lewandowski

2022 – Lionel Messi

