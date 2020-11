Por um período, as histórias dos dois se cruzaram. O momento em que Messi, enfim, conseguiu se firmar na seleção argentina foi justamente quando Maradona, como treinador, lhe transmitiu seu poder simbólico e sua autoridade. Messi custava a se acertar na equipe e havia até um certo desconforto entre os torcedores. Mas a parceria entre os dois pôde finalmente acontecer na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul.

“Prepare-se, Leo, você vai ser o capitão”, disse Maradona a Messi, então com 22 anos, antes do jogo com a Grécia, na fase de grupos. O jovem craque da cidade de Rosário ficou sem palavras, surpreso e sorridente. Messi estava feliz, mas preocupado. “E o que devo fazer ou dizer?”, perguntou ao experiente Juan Verón. “Vamos te ajudar”, respondeu ele.

O que não funcionava começou a funcionar. Desde o início, Maradona conseguiu fazer com que Messi se compenetrasse. O astro do Barcelona se entendeu com Higuaín, Tevez, Maxi Rodríguez, Di María… O time engrenou e venceu Nigéria (1 a 0), Coreia do Sul (4 a 1) e o México, nas oitavas de final (3 a 1). Mas, Maradona deixou o cargo após a dolorosa derrota para a Alemanha (4 a 0) nas quartas de final.