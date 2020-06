Futebol Messi se irrita e peita zagueiro brasileiro em empate do Barcelona com o Sevilla

Por Redação O Sul | 20 de junho de 2020

Diego Carlos acerta com sola da chuteira na canela de Messi durante o jogo. (Foto: Reprodução)

O jogo poderia ser marcado pelo gol de número 700 na carreira de Messi, contra sua vítima preferida, mas o lance de destaque do camisa 10 do Barcelona contra o Sevilla, nesta sexta-feira, ficou por conta de um momento de irritação do craque.

Perto do fim do primeiro tempo, o argentino mostrou-se irritado com o zagueiro brasileiro Diego Carlos após uma dividida, já com o jogo parado. Messi foi para cima e peitou o adversário, que foi ao chão (veja no vídeo acima). Deu-se início a uma confusão em campo, mas o árbitro não advertiu nenhum dos dois com cartão amarelo.

No início do lance, Suárez deu uma caneta no volante brasileiro Fernando e foi derrubado. A jogada deu sequência até a entrada de Diego Carlos em Messi. Depois da discussão do argentino com o zagueiro, uma grande confusão foi iniciada, e Fernando e Busquets receberam cartões amarelos.

As equipes ficaram apenas no 0 a 0 em Sevilha, o que pode custar a liderança da competição ao Barcelona – o Real Madrid ainda joga na rodada e pode ultrapassar.

O Barcelona até começou melhor no primeiro tempo, e teve boa chance de abrir o placar com Messi em cobrança de falta, mas os donos da casa se animaram depois. Na etapa final, Ter Stegen foi o goleiro que mais trabalhou. Primeiro em chutes cruzados de Ocampos e Munir, antes dos 10 minutos. Depois, já perto do fim, o Barça contou com a sorte para Reguillón não aproveitar chance clara dentro da pequena área. Suárez foi quem teve a melhor oportunidade para os visitantes, mas mandou sobre o gol. O Sevilla se postou bem defensivamente e deu poucos espaços. O volante brasileiro Fernando foi eleito o melhor jogador em campo.

Neymar

Quase diariamente os torcedores do Barcelona se deparam com alguma notícia sobre a contratação de Neymar. A novidade é boa para os catalães, mas não envolve a chegada do brasileiro. O processo entre Neymar e Barcelona, referente ao bônus pela renovação do jogador em 2016, terminou com vitória do clube na Justiça. Com isso, o craque do PSG terá que pagar 6,7 milhões de euros (cerca de R$ 40 milhões) a seu ex-time. Ele ainda pode recorrer da decisão.

Após a decisão, tomada na sexta-feira (19), pelo 15º Tribunal Social de Barcelona, o clube emitiu um comunicado oficial comemorando o veredito. “O FC Barcelona expressa sua satisfação com a sentença proferida hoje, pelo 15º Tribunal Social de Barcelona, ​​em relação às reivindicações feitas entre o FC Barcelona e o jogador Neymar Jr, no processo referente ao valor de compensação do bônus acordado na última renovação contratual”, diz o comunicado.

“A sentença nega inteiramente o pedido do jogador, que exigiu o pagamento de 43,6 milhões de euros, e estima grande parte do pedido registrado pelo FC Barcelona, ​​segundo o qual o jogador tem que devolver 6,7 milhões de euros ao clube”.

Neymar deixou o Barcelona em agosto de 2017 para se juntar ao PSG na transferência mais cara da história do futebol, por 222 milhões de euros. Porém, desde que saiu da Catalunha, o brasileiro deixou algumas pendências jurídicas na Espanha. Uma delas era esse litígio com sua antiga equipe.

Depois de sua transferência, o Barcelona se recusou a pagar 26 milhões de euros ao brasileiro, valor referente a uma parte do bônus pela renovação contratual entre as partes.

Após o imbróglio, o jogador entrou na Justiça exigindo o pagamento de 43,6 milhões de euros. O Barça também entrou com uma ação contra ele por quebra de contrato, exigindo o reembolso do bônus que já havia sido entregue no valor de 8,5 milhões de euros em “danos”.

