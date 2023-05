Esporte Messi: veja os números da carreira do argentino que ensaia saída do Paris Saint Germain

Por Redação O Sul | 9 de maio de 2023

Campeão da Copa do Mundo em 2022 não deve renovar com o clube francês

Lionel Messi está próximo de um acordo para atuar no futebol da Arábia Saudita. Uma fonte saudita próxima às negociações afirma que “há um acordo fechado” e que “o contrato é excepcional” para ele. O Paris Saint-Germain, atual time do jogador, afirmou que se quisesse renovar o vínculo com o atleta “teria feito isso antes”, indicando a saída do atacante ao fim do acordo, em junho.

A imprensa internacional ligou o nome do craque argentino com o Al-Hilal nos últimos dias. Messi ainda não se manifestou sobre seu futuro. O Barcelona sempre o quis de volta.

Contratado pela agência de turismo da Arábia Saudita para promover o país nas suas redes sociais, Messi pode voltar a enfrentar em um campeonato nacional o astro português Cristiano Ronaldo, que joga pelo Al-Nassr desde o início do ano.

O craque argentino deve ter em mãos uma oferta astronômica do Al-Hilal (grande rival do Al-Nassr), que alcançaria 400 milhões de euros (R$ 2,18 bilhões) por ano, para convencer Messi a retomar a famosa rivalidade com Cristiano Ronaldo.

1 título Mundial

Messi liderou a seleção argentina na conquista do tricampeonato mundial, na Copa do Mundo do Catar, em 2022, e conquistou o único título que faltava em sua carreira. O troféu o colocou na mesma prateleira de Diego Maradona.

7 de Bolas de Ouro

O atacante argentino é recordista do prêmio individual de maior prestígio no futebol. Messi levou o troféu para casa em 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 e 2021. Cristiano Ronaldo, com quem rivalizou o posto de melhor jogador do mundo nas últimas duas décadas, foi eleito cinco vezes.

Gols em Copa do Mundo

Messi marcou sete gols no Mundial do Catar, terminando em segundo na artilharia da competição, atrás apenas do francês Kylian Mbappé, com oito. O desempenho o tornou o maior goleador da Argentina em Mundiais, superando Gabriel Batistuta (10).

Gols em Champions League

Com a camisa do Barcelona, Messi estabeleceu o recorde na temporada 2011/12, vencida pelo Chelsea. Dois anos depois, Cristiano Ronaldo superou a marca e alcançou os 17 tentos em uma única Champions.

21 anos no Barcelona

Entre sua chegada ao centro de treinamento aos 13 anos, em 2000, e sua ida ao Paris Saint-Germain, em 2021, Messi ficou cerca de duas décadas no clube catalão. Este também é o número de dias consecutivos em que Messi conseguiu encadear uma série de partidas marcando no Campeonato Espanhol, durante a temporada 2012-2013.

Seleção

Na Copa do Mundo do Catar, Messi quebrou o recorde do alemão Lothar Matthäus e se tornou o atleta com mais partidas em Mundiais. Este também é o número de gols marcados pelo Barcelona contra o Real Madrid nos 45 clássicos da Espanha que disputou, considerando todas as competições.

