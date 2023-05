Futebol Messi viaja à Arábia Saudita, falta a treino no PSG e amplia crise no clube

Por Redação O Sul | 2 de maio de 2023

Craque argentino recebeu uma punição de duas semanas do clube francês, período durante o qual ficará sem jogar e sem salário. (Foto: Divulgação)

Após a derrota do Paris Saint-Germain por 3 a 1 para o Lorient no Campeonato Francês no último domingo (30), Messi viajou para a Arábia Saudita sem permissão do clube francês, o que causou uma repercussão negativa dentro do elenco. O argentino participou de um compromisso como embaixador do turismo do país. As informações foram divulgadas pelo jornal L’Equipe.

De acordo com a publicação francesa, a atitude do craque argentino resultou em mais uma crise nos bastidores do clube parisiense, inclusive entre os demais jogadores. Isso porque, além de não comunicar a viagem aos dirigentes do PSG, Messi também faltou aos treinos marcados para a manhã desta segunda-feira, 2.

O jogador de futebol argentino de 35 anos teve que adiar sua viagem para a Arábia Saudita por duas vezes devido às derrotas do PSG contra o Bayern de Munique nas oitavas de final da Champions League. Ele ocupa o cargo de embaixador da Arábia Saudita, o que gerou polêmica desde março do ano passado.

O PSG, que é o atual líder do Campeonato Francês com 75 pontos, está perto de garantir mais um título nacional. No entanto, a possível saída do argentino pode significar o fim da busca pelo maior objetivo do projeto bilionário do clube, que é a conquista da Liga dos Campeões.

Sem salário

Nesta terça-feira (2), o Paris Saint Germain decidiu aplicar uma punição de duas semanas ao atacante argentino Lionel Messi. O gancho ocorre por causa da viagem não autorizada realizada pelo argentino à Arábia Saudita, que causou enorme desconforto nos bastidores do clube.

Com a punição, o astro ficará afastado de todos os treinos e jogos do Paris nos próximos 14 dias. Além disso, o atacante não receberá seus salários relativos ao período em que estiver suspenso pela agremiação francesa.

Título francês

O título do Campeonato Francês ainda não foi garantido pelo PSG, que viu o rival Olympique de Marselha se aproximar da liderança. No momento, o clube da capital lidera com 75 pontos, contra 70 do time do sul da França.

O contrato do argentino Lionel Messi, Campeão Mundial com a Argentina em 2022, no Parque dos Príncipes expira ao final da temporada.

Novos rumos?

O Barcelona está estudando a possibilidade de contratar novamente o jogador argentino de 35 anos, embora o presidente da LaLiga, Javier Tebas, já tenha alertado que a liga não mudará suas regras de fair play financeiro para permitir seu retorno. O argentino também interessa ao Al-Hilal, da Arábia Saudita, e ao Inter Miami, que disputa a Major League Soccer, nos Estados Unidos.

