Meta planeja lançar rede social de textos para concorrer com o Twitter

Por Redação O Sul | 19 de março de 2023

A nova plataforma, ainda sem nome, será vinculada ao Instagram. (Foto: Reprodução)

A Meta (dona de Facebook, Instagram e WhatsApp) planeja lançar uma rede social para compartilhamento de publicações em texto, anunciou um porta-voz da empresa recentemente, no que poderia ser uma concorrente direta do Twitter, do bilionário Elon Musk.

“Estamos explorando uma rede social autônoma e descentralizada para compartilhar atualizações de texto. Acreditamos que há uma oportunidade para um espaço separado onde criadores e figuras públicas podem compartilhar atualizações oportunas sobre seus interesses”, disse o porta-voz à Reuters em declaração enviada por e-mail.

O site de notícias indiano “Moneycontrol” noticiou pela primeira vez as informações, citando fontes. A reportagem dizia que o novo aplicativo de conteúdo da Meta apoiaria o ActivityPub, o protocolo de rede social descentralizado que alimenta o Mastodon, rival do Twitter, e outros aplicativos.

O novo aplicativo da Meta seria vinculado ao Instagram e permitiria que usuários se registrem ou façam login através de suas credenciais da rede de fotos e vídeos, de acordo com a reportagem do Moneycontrol.

Os usuários do Facebook e Instagram nos Estados Unidos em breve poderão pagar para obter um cobiçado cheque azul em sua conta.

A Meta começou a testar uma opção de verificação paga para usuários americanos das duas redes sociais, anunciou o CEO Mark Zuckerberg no Instagram. A empresa planeja lançar gradualmente a opção paga para mais usuários dos EUA nas próximas semanas.

Testado pela primeira vez em fevereiro na Austrália e na Nova Zelândia, o Meta Verified começa em US$ 11,99 por mês na web ou US$ 14,99 por mês no celular. Além da verificação, a opção oferece vantagens como proteção extra contra contas falsas e acesso direto ao suporte ao cliente.

Para evitar contas falsas, os clientes que desejam obter o selo azul precisam fornecer uma identificação do governo que corresponda ao nome e à foto do perfil. Os usuários também devem ter mais de 18 anos para serem elegíveis para o novo serviço.

