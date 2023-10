Brasil Metade da população brasileira tem 35 anos ou mais. Há 94,2 homens para cada cem mulheres

Metade da população brasileira tem 35 anos ou mais. (Foto: Claudio Vieira/PMSJC)

Nos últimos 12 anos, a população brasileira envelheceu mais rapidamente que nas décadas passadas. É um processo que já vinha em curso nas últimas décadas, mas que se acelerou agora. Conforme o Censo 2022 do IBGE, metade da população brasileira tem 35 anos ou mais. Esta é a idade mediana do brasileiro. Em 2010, era 29 anos. O número de brasileiros com mais de 65 anos cresceu 57,4% E já são 4,6 milhões com mais de 80 anos.

Com o aumento da expectativa de vida e com as mulheres tendo menos filhos – o que se acentuou com as epidemias de zika e chikungunya e a pandemia da Covid-19 – subiu a parcela dos mais velhos no País.

A parcela da população de 65 anos ou mais subiu de 7,4% de 2010 para 10,9%. Em 1980, era de apenas 4%.

“A fecundidade vem caindo. Em 2010, estava em 1,9 filho por mulher. E há poucas políticas que conseguem reverter essa taxa. Nesse período (entre os censos), ainda teve zika que diminuiu em 5% os nascimentos no país e veio a pandemia (de Covid) que reduziu ainda mais”, explica Izabel Guimarães, técnica do IBGE.

Menos crianças

Um outro indicador que mostra essa acelerada mudança no padrão demográfico do país é o índice de envelhecimento, ou seja, parcela da população com 65 anos ou mais em relação aos que têm entre 0 e 14 anos.

Este índice deu um salto, de 30,7 em 2010 para 55,2 agora. Em 1940, era de apenas 5,6.

E a base da pirâmide etária brasileira vem encolhendo. A parcela de crianças e adolescentes, que já foi de quase 40% da população em 1980, caiu praticamente à metade, para 19,8%. Há menos 5,8 milhões crianças de 0 a 14 anos no país em comparação com 2010.

7 anos a mais

Com o envelhecimento, a presença feminina cresceu na população. Como as mulheres vivem em torno de sete anos a mais que os homens, elas ganharam participação. Há 94,2 homens para cada cem mulheres. Essa relação era de 98,7 em 1980.

A expectativa de vida maior das mulheres é comum no mundo todo, mas no Brasil a violência urbana, que mata mais os homens, aumenta essa diferença em torno de três anos.

A população de 80 anos e mais deu um salto. Enquanto no geral cresceu 6,5%, nessa faixa etária aumentou 56,3%. São 4,6 milhões atualmente no país. Em 2010 eram 2,9 milhões.

Segundo a publicação do IBGE, o envelhecimento da população “tem como principal indutor a redução do número médio de filhos tidos por mulher, que no Brasil ocorreu de forma progressiva e rápida desde o final da década de 1960, e, em menor medida, devido à redução da mortalidade em todos os grupos etários, incluindo os idosos.”

O comportamento etário da população foi diferente entre as regiões, com a queda da fecundidade começando em momentos distintos.

“Em 1980, a taxa de fecundidade total da Região Norte ainda se encontrava em patamares elevados, acima de seis filhos por mulher (enquanto a média do Brasil se mostrava em torno de quatro filhos por mulher)”. Por isso, somente em 1991, a parcela de crianças e adolescentes na população no Norte começou a cair.

