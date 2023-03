Brasil Metade dos abortos no País é feita por jovens de até 19 anos

Por Redação O Sul | 25 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Uma a cada sete mulheres, aos 40 anos, já fez pelo menos um aborto na vida. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

No Brasil, uma a cada sete mulheres, aos 40 anos, já fez pelo menos um aborto na vida. Desse universo, 52% afirmou ter realizado o procedimento com menos de 19 anos. Esses dados foram revelados pela Pesquisa Nacional de Aborto (PNA), edição de 2021. Para a coordenadora do estudo, o levantamento, que mostra uma realidade de meio milhão de abortos anualmente, explicita o grau de importância do assunto para a saúde pública do país. Especialistas explicam que, para enfrentar a situação, o governo precisa investir no aumento da oferta de serviços de aborto legal, de acesso a métodos anticonceptivos e de campanhas de educação sexual.

Apuração em sigilo: PF abre inquérito para investigar vazamento em Angra 1 que foi omitido das autoridades

Segundo a pesquisa, realizada pela Universidade de Brasília (UnB) e instituto Anis, quase metade das mulheres (43%) que realizaram aborto precisaram ser hospitalizadas. Essa estatística mostra como o sistema de saúde brasileiro é sobrecarregado por esse tipo de procedimento, destaca Debora Diniz, que coordenou a pesquisa ao lado de Marcelo Medeiros, da Columbia University, e Alberto Madeiro, da Universidade Estadual do Piauí. Na sua visão, a descriminalização do aborto ajudaria na redução das taxas de internações.

“São cerca de 250 mil mulheres que chegam aos hospitais, por ano, para finalizar aborto. E metade é adolescente. Mas elas têm medo de falar a verdade aos profissionais, então perdemos a oportunidade de cuidar dessas mulheres, de saber se estão sofrendo violência, se tiveram acesso aos métodos seguros. Assim, perdemos a oportunidade de prevenir outros abortos e de reduzir essa taxa no Brasil – explica Diniz. “Aborto é um problema de saúde pública e atinge mais as mulheres muito jovens.”

Outro dado revelador da pesquisa é o do “aborto de repetição”. Uma em cada cinco (21%) mulheres que abortaram realizaram um segundo aborto, e 74% são negras. Nesse universo, há uma predominância maior de mulheres negras e pobres, na maioria residentes do Norte e do Nordeste. Há ainda presença relevante de indígenas nessa.

Atualmente, a legislação prevê a possibilidade de aborto legal para casos de risco de vida da pessoa grávida, gravidez após estupro ou quando há anencefalia fetal. No STF, há uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 442, proposta pelo PSOL, para que o aborto realizado em até três meses de gestação seja descriminalizado. A pauta está com a ministra Rosa Weber, e ainda não há previsão de julgamento.

Mas Debora Diniz explica que, com as leis de hoje, o governo já pode formular políticas públicas que garantam maior segurança à população. No início do ano, o Ministério da Saúde revogou medidas da gestão anterior que eram criticadas, como a portaria que obrigava o profissional de saúde a comunicar as autoridades policiais após a realização de um aborto, mesmo em casos legais. Mas, além disso, o novo governo precisa avançar na questão, diz a antropóloga e professora da UnB.

“A pesquisa permite que um conjunto de ministérios olhe o aborto como questão de saúde pública, que afeta a população adolescente, negra. Precisamos de ações focalizadas, como educação sexual nas escolas. A educação sexual tem que ser sobre proteção, cuidados e prevenção”, afirma Diniz.

A atual edição é a terceira da PNA, e a primeira em que houve uma pergunta sobre a idade da realização do primeiro aborto. Para o levantamento, foram entrevistadas mulheres de 18 a 39 anos, em áreas urbanas do país. De forma a preservar ao máximo o sigilo, uma urna é usada para que a pessoa deposite sua resposta sobre se realizou ou não procedimento. Se a pergunta fosse feita face a face, o número de respostas positivas poderia ser menos, explica Diniz, que, ainda assim, admite a possibilidade de que os números finais estejam subestimados.

Desde o início da PNA, cuja primeira edição foi em 2010, o número de mulheres que realizou aborto vem diminuindo. Em 2010, 15% haviam feito aborto no ano anterior, taxa que diminuiu para 13% em 2016, e 10% agora. Segundo Diniz, essa curva se explica pela redução na taxa de fecundidade no Brasil. Como, a cada ano, há menos mulheres engravidando, de forma geral, o número total de abortos também cai. Mas o patamar continua muito elevado, frisa.

“Há uma nova geração de mulheres com maior adesão aos métodos anticoncepcionais. Mas ainda estamos falando de meio milhão de mulheres por ano. Uma a cada duas que faz aborto o fez muito jovem, em condições muito precárias, e sob risco de prisão”, diz Diniz, que lembra que o perfil da mulher que aborta no país é de uma “mulher comum”.

“São mulheres de todas as classes sociais. Mas a mais afetada é a mulher pobre, porque a mulher de elite pega um avião e faz aborto na Argentina, ou tem acesso a clínicas especializadas. Quanto maior a vulnerabilidade da mulher, maior o risco. Apesar do aborto ser comum, o impacto é desigualmente distribuído.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/metade-dos-abortos-no-pais-e-feita-por-jovens-de-ate-19-anos/

Metade dos abortos no País é feita por jovens de até 19 anos