Saúde Metástases no cérebro: entenda o quadro que causou a morte da jornalista Glória Maria

Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Jornalista havia sido diagnosticada com câncer de pulmão em 2019. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A consagrada jornalista brasileira Gloria Maria, que participou dos programas Fantástico e Globo Repórter, da TV Globo, além de ter sido repórter da emissora, morreu na quinta-feira (2), no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro. Gloria foi diagnosticada com câncer de pulmão há quatro anos, que teve um tratamento bem sucedido, porém enfrentava metástases recentes do tumor no cérebro.

“Em 2019, Glória foi diagnosticada com um câncer de pulmão, tratado com sucesso com imunoterapia. Sofreu metástase no cérebro, tratada em cirurgia, também com êxito inicialmente. Em meados do ano passado, Glória Maria começou uma nova fase do tratamento para combater novas metástases cerebrais que, infelizmente, deixou de fazer efeito nos últimos dias, e Glória morreu esta manhã”, diz comunicado da emissora.

Em dezembro do ano passado, a TV Globo já havia dito que Glória ficaria afastada da televisão para realizar um novo tratamento contra um câncer, sem ter especificado qual.

Em 2019, quando a jornalista foi diagnosticada com um câncer no pulmão, o tratamento com imunoterapia foi considerado bem sucedido. O método, inovador, estimula o próprio sistema imunológico para combater as células cancerígenas e, por isso, evita os efeitos colaterais por vezes graves da quimioterapia e da radioterapia.

Porém, no mesmo ano, após sofrer um desmaio, Glória descobriu uma metástase do câncer no cérebro. O quadro grave ocorre quando as células cancerígenas progridem, entram na corrente sanguínea, e atingem outros órgãos além do original da doença, explica o diretor médico de Oncologia e Hematologia da Beneficência Portuguesa de São Paulo William Nassib William Junior, coordenador do comitê de tumores torácicos da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC).

“O câncer em geral nasce em algum órgão, o que chamamos de sítio primário. Quando ele está apenas ali, ele está em estágio inicial. Mas sem tratamento, ele cresce e começa a se espalhar. No caso do de pulmão, isso começa pelos gânglios que estão próximos, o que chamamos de uma metástase regional. Em seguida, se espalha para um outro órgão, que chamamos de metástase a distância. Nesse caso ele sai do sítio inicial e vai parar em outro lugar, e os que o câncer de pulmão mais gosta são o outro pulmão, o osso, o fígado, a glândula suprarrenal e o cérebro. Mas pode acontecer com qualquer outro órgão”, afirma o médico.

A oncologista do Grupo Oncoclínicas no Rio de Janeiro, Tatiane Montella, explica que, como o câncer de pulmão é considerado um tumor silencioso, que não provoca muitos sintomas nos estágios iniciais, é relativamente comum um paciente com o problema descobrir na fase em que já está em metástase. É o que provavelmente aconteceu com Glória. Ao descobrir o câncer, conseguiu tratá-lo aparentemente no pulmão, porém ele já deveria ter se espalhado para o cérebro.

“Sabemos que por volta de 70% dos pacientes já fazem o diagnóstico com a doença avançada, já com metástase. Porque é uma doença de curso muito silencioso, então são poucos os pacientes que conseguem fazer o diagnóstico com a doença inicial, apenas no pulmão”, afirma.

Ao descobrir a metástase, Glória realizou uma cirurgia para retirada do tumor, também bem sucedida, e continuou um tratamento com radioterapia e imunoterapia para eliminar resquícios do câncer no pulmão e evitar a recorrência. Os procedimentos foram considerados satisfatórios e, até o ano passado, a jornalista estava bem.

“A gente ouve falar em milagres, mas sempre guarda uma dúvida, né? No meu caso, por eu ter vivido tudo o que vivi e saído da forma como saí, hoje posso dizer, com toda certeza, que isso existe. Agora eu acredito em milagre, porque vivi um. Dia desses, diante dos bons resultados dos meus últimos exames, recebi uma mensagem do meu médico: ‘Um ano depois, você está zerada e melhor do que antes’. É isso. Estou inteirinha e pronta para encarar o mundo outra vez”, chegou a declarar em entrevista ao jornal Extra na época.

Segundo o comunicado da TV Globo, no entanto, em meados do ano passado foram detectadas novas metástases no cérebro, o que levou a jornalista a dar início a uma nova etapa do tratamento. Porém, a emissora diz que ele “deixou de fazer efeito nos últimos dias”, o que provocou o óbito de Glória.

William Junior explica que, mesmo quando se espalha para outro órgão, o câncer continua a ser do local de origem. Por isso, ainda que Glória tenha sido diagnosticada com novas metástases no cérebro, isso quer dizer que parte do tumor no pulmão não havia sido eliminado e continuava a se disseminar dali para o outro órgão.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde

https://www.osul.com.br/metastases-no-cerebro-entenda-o-quadro-que-causou-a-morte-da-jornalista-gloria-maria/

Metástases no cérebro: entenda o quadro que causou a morte da jornalista Glória Maria