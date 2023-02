Ciência Meteoritos podem ter dado “carona” para potássio vir à Terra

Por Redação O Sul | 4 de fevereiro de 2023

Potássio chegou com a "ajuda" de meteoritos que se chocaram contra nosso planeta no passado. (Foto: Science Photo Library/Canaltech)

A Terra parece ter recebido potássio com a “ajuda” de meteoritos que se chocaram contra nosso planeta no passado. A conclusão vem de um estudo dos pesquisadores Nicole Nie e Da Wang, do Instituto Carnegie, nos Estados Unidos, e da Universidade Chengdu de Tecnologia, na China. Os resultados obtidos podem ajudar os cientistas a entender melhor os processos de formação do Sistema Solar.

Os cientistas da instituição vêm trabalhando para tentar revelar a origem de elementos voláteis e, ao que tudo indica, alguns deles podem ter chegado à Terra “de carona” com meteoritos do tipo condrito carbonáceo, um dos mais primitivos. Para investigar esta possibilidade, a equipe estudo a proprção de três isótopos de potássio em amostras de 32 meteoritos diferentes.

A vantagem do elemento é que ele é um volátil moderado, ou seja, tem ponto de ebulição relativamente baixo, que permite que evapore rapidamente. Entretanto, esta característica acaba dificultando a busca pelas proporções dos isótopos de elementos voláteis, que revela informações importantes sobre o passado do Sistema Solar.

Nie explica que as condições extremas no interior das estrelas permitem que elas produzam elementos por meio da fusão nuclear, formando o material que será usado pelas gerações estelares seguintes. Parte do material formado no interior delas pode ser ejetado ao espaço, se acumulando em nuvens de gás e poeira.

Há 4,5 bilhões de anos, uma destas nuvens colapsou sobre si própria e formou o Sol; o que restou do material deu origem aos planetas, asteroides e meteoritos. “Ao estudar as variações do registro isotópico preservado nos meteoritos, podemos reconstituir os materiais originais a partir dos quais eles se formaram, e construir uma linha do tempo geoquímica da evolução do Sistema Solar”, disse Wang.

Eles descobriram que alguns dos meteoritos condrito carbonáceos, formados no Sistema Solar, têm mais isótopos de potássio produzidos por supernovas. Já os meteoritos do tipo não condrito carbonáceo têm as mesmas proporções observadas na Terra e no restante do nosso sistema.

Isso sugere que o material que formou o Sistema Solar não foi distribuído de forma homogênea entre a parte interna e externa (como uma massa de bolo mal misturada). Como o padrão dos isótopos de potássio antes da formação do Sistema Solar, encontrados nos meteoritos não condritos carbonáceos, corresponde àquela da Terra, eles provavelmente são os responsáveis pelo potássio no nosso planeta.

Meteoritos podem ter dado “carona” para potássio vir à Terra