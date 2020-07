Mundo México registra novo recorde de contágios por coronavírus em 24 horas

Por Redação O Sul | 9 de julho de 2020

De acordo com a fonte, o país tem agora 275.003 diagnósticos positivos e 32.796 mortes Foto: Reprodução

O México registrou nas últimas 24 horas 6.995 novas infecções por coronavírus, recorde diário de casos da doença, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (08) pelo Ministério da Saúde.

De acordo com a fonte, o país tem agora 275.003 diagnósticos positivos e 32.796 mortes. O subsecretário de Saúde e responsável pela estratégia contra o novo coronavírus, Hugo López-Gatell, garantiu, no entanto, que a pandemia está sendo controlada no território mexicano.

“No país como um todo, está desacelerando. Obviamente, a epidemia ainda está ativa, que o aumento no número de casos não significa que esteja acelerando”, explicou em entrevista coletiva.

O México iniciou em junho uma reabertura econômica gradual de alguns setores e empresas, que segundo López-Gatell sempre traz riscos de novos casos. Com 127 milhões de habitantes, o México é o quinto país com mais mortes no mundo, atrás dos Estados Unidos, Brasil, Reino Unido e Itália.

