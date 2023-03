Política Michelle arruma as malas para se encontrar com Bolsonaro nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 13 de março de 2023

Michelle Bolsonaro deve embarcar para Orlando entre esta segunda ou terça (14). (Foto: Alan Santos/PR)

Michelle Bolsonaro deve viajar para os Estados Unidos entre esta segunda e terça-feira (14). Mais precisamente para Orlando, onde vai se encontrar com Jair Bolsonaro. A ex-primeira-dama está no Brasil desde o dia 26 de janeiro, quando retornou depois de quase um mês em solo americano.

Segundo aliados do ex-presidente, o motivo é a necessidade de, juntos, alinharem uma estratégia tanto para a defesa do casal no episódio das joias quanto em relação aos próximos passos de Michelle dentro do PL. Até segunda ordem, está marcado para o dia 21 o que o partido pretende que seja um grande evento político: a posse dela como presidente do PL Mulher.

Também viajam para os EUA, junto com Michelle, três assessores a que ele tem direito como ex-presidente que atuam como segurança de Bolsonaro: o capitão da reserva Sérgio Cordeiro, o primeiro sargento da PM do Rio de Janeiro Max Guilherme Machado e o coronel Marcelo Câmara. Está previsto que fiquem duas semanas ao lado de Bolsonaro.

Bolsonaro – Segundo informações do jornalista Lauro Jardim, o ex-presidente está “assustado com a repercussão” do caso das joias de R$ 16,5 milhões, conforme apurou com um ex-auxiliar que conversou com Bolsonaro. Apesar disso, ele se recusa a voltar a falar no assunto publicamente. E nem pretendia gravar um vídeo, como lhe foi sugerido, para se explicar diretamente aos seus eleitores.

No semana anterior ele deu uma rápida declaração: “(As joias) iriam para o acervo e seriam entregues à primeira-dama. E o que diz a legislação? Ela poderia usar, não poderia desfazer-se daquilo. Só isso, mais nada. Agora estou sendo crucificado no Brasil por um presente que não recebi.

Depois das joias

Michelle Bolsonaro, envolvida no caso das “joias das árabias”, consta no Sistema de Valores a Receber em que o Banco Central reúne os 38 milhões de brasileiros que têm valores “esquecidos” a serem restituídos por bancos e instituições financeiras.

Desse total, a maior parte (62,61%) dos listados tem somente até R$ 10 envolvidos nessas pendências. O valor de cada montante é resguardado por sigilo bancário.

Além de Michelle, Carluxo Bolsonaro também teve o nome incluído na plataforma. Os demais membros do clã (Jair e os filhos Flávio e Eduardo) ficaram de fora.

Pesquisas eleitorais

Diretamente de Orlando, nos Estados Unidos, Jair Bolsonaro mandou um recado para Valdemar Costa Neto: não gostou de saber que o PL incluiu Michelle nas duas amplas pesquisas (qualitativa e quantitativa) que o partido encomendou para medir o pulso do eleitorado neste 2023.

As pesquisas estão sendo conduzidas por Duda Lima, o marqueteiro da campanha de Bolsonaro em 2022. As informações são do jornalista Lauro Jardim.

