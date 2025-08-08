| Michelle Bolsonaro defende deputada por levar filha de 4 meses para obstrução na Câmara: Direita não ataca mães”

Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Na publicação, a ex-primeira-dama comparou o episódio de Zanatta com outros momentos em que parlamentares levaram os filhos ao Congresso. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) saiu em defesa da deputada federal Júlia Zanatta (PL-SC) após a parlamentar ter sido criticada por levar a filha de quatro meses ao plenário da Câmara, enquanto nomes da oposição ocupavam o local em protesto pela prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em vídeo publicado nas redes sociais, Michelle criticou a decisão do deputado federal petista Reimont (RJ) de acionar o Conselho Tutelar contra a congressista e o acusou de querer separar mãe e filha.

— Em mês dedicado à luta contra a violência à mulher e também ao incentivo à amamentação, ela foi atacada em suas duas naturezas mais sagradas, de mulher e de mãe. Tudo porque ela foi trabalhar pelo Brasil e levou a sua filha para amamentá-la enquanto estava em seu local de trabalho — disse Michelle.

Na publicação, a ex-primeira-dama comparou o episódio de Zanatta com outros momentos em que parlamentares levaram os filhos ao Congresso.

— Deputadas da esquerda já fizeram isso. Ninguém reclamou, ninguém criticou. Por quê? Porque a direita não ataca as mães, muito menos mães com seus filhos.

Para Reimont, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, Zanatta “ocupou de forma irregular e deliberadamente confrontacional a mesa diretora” da Casa.

“Tal conduta suscita sérias preocupações quanto à segurança da criança, que foi exposta a um ambiente de instabilidade, risco físico e tensão institucional, circunstâncias que contrariam o previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)”, escreveu Reimont no documento enviado ao Conselho Tutelar de Brasília.

Nas redes sociais, Zanatta criticou os que se dizem “preocupados com a integridade da criança”.

“Eles querem é inviabilizar o exercício profissional de uma mulher usando sim uma criança como escudo”, escreveu a deputada no X.

Zanatta afirma hipocrisia do movimento feminista

Após críticas de deputadas de esquerda, Zanatta afirmou que “em pleno Agosto Dourado, mês de incentivo ao aleitamento materno, ver feministas me atacando por conciliar maternidade e trabalho é emblemático: expõe toda a hipocrisia desse movimento”.

A parlamentar publicou em sua conta no X uma foto da deputada Taliria Petrone (Psol-RJ) com sua filha no colo, argumentando de que isso era totalmente comum. “São esses que vão me atacar por estar com minha bebê em plenário?” Com informações dos portais O Globo e Gazeta do Povo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de |

https://www.osul.com.br/michelle-bolsonaro-defende-deputada-por-levar-filha-de-4-meses-para-obstrucao-na-camara-direita-nao-ataca-maes/

Michelle Bolsonaro defende deputada por levar filha de 4 meses para obstrução na Câmara: Direita não ataca mães”

2025-08-08