Sexta-feira, 08 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

| Michelle Bolsonaro defende deputada por levar filha de 4 meses para obstrução na Câmara: Direita não ataca mães”

Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Na publicação, a ex-primeira-dama comparou o episódio de Zanatta com outros momentos em que parlamentares levaram os filhos ao Congresso. (Foto: Reprodução)

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) saiu em defesa da deputada federal Júlia Zanatta (PL-SC) após a parlamentar ter sido criticada por levar a filha de quatro meses ao plenário da Câmara, enquanto nomes da oposição ocupavam o local em protesto pela prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em vídeo publicado nas redes sociais, Michelle criticou a decisão do deputado federal petista Reimont (RJ) de acionar o Conselho Tutelar contra a congressista e o acusou de querer separar mãe e filha.

— Em mês dedicado à luta contra a violência à mulher e também ao incentivo à amamentação, ela foi atacada em suas duas naturezas mais sagradas, de mulher e de mãe. Tudo porque ela foi trabalhar pelo Brasil e levou a sua filha para amamentá-la enquanto estava em seu local de trabalho — disse Michelle.

Na publicação, a ex-primeira-dama comparou o episódio de Zanatta com outros momentos em que parlamentares levaram os filhos ao Congresso.

— Deputadas da esquerda já fizeram isso. Ninguém reclamou, ninguém criticou. Por quê? Porque a direita não ataca as mães, muito menos mães com seus filhos.

Para Reimont, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, Zanatta “ocupou de forma irregular e deliberadamente confrontacional a mesa diretora” da Casa.

“Tal conduta suscita sérias preocupações quanto à segurança da criança, que foi exposta a um ambiente de instabilidade, risco físico e tensão institucional, circunstâncias que contrariam o previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)”, escreveu Reimont no documento enviado ao Conselho Tutelar de Brasília.

Nas redes sociais, Zanatta criticou os que se dizem “preocupados com a integridade da criança”.

“Eles querem é inviabilizar o exercício profissional de uma mulher usando sim uma criança como escudo”, escreveu a deputada no X.

Zanatta afirma hipocrisia do movimento feminista

Após críticas de deputadas de esquerda, Zanatta afirmou que “em pleno Agosto Dourado, mês de incentivo ao aleitamento materno, ver feministas me atacando por conciliar maternidade e trabalho é emblemático: expõe toda a hipocrisia desse movimento”.

A parlamentar publicou em sua conta no X uma foto da deputada Taliria Petrone (Psol-RJ) com sua filha no colo, argumentando de que isso era totalmente comum. “São esses que vão me atacar por estar com minha bebê em plenário?” Com informações dos portais O Globo e Gazeta do Povo.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de |

Michelle Bolsonaro diz que deputada avançou “violentamente sobre as partes íntimas” de Nikolas Ferreira
Alheios ao tarifaço, os deputados do motim até agora não se mexeram para propor nada em defesa do setor produtivo
https://www.osul.com.br/michelle-bolsonaro-defende-deputada-por-levar-filha-de-4-meses-para-obstrucao-na-camara-direita-nao-ataca-maes/ Michelle Bolsonaro defende deputada por levar filha de 4 meses para obstrução na Câmara: Direita não ataca mães” 2025-08-08
Deixe seu comentário

Últimas

Rio Grande do Sul Hospital de Santa Rosa apresenta equipamentos adquiridos com repasses do Judiciário
Política Datafolha: percentual de petistas e bolsonaristas cresce e soma 76% dos brasileiros
Brasil Fraude do INSS: governo reembolsou 98,5% dos aposentados que aderiram ao acordo
Notícias Governadores de direita planejam encontros para unificar grupo com críticas ao Supremo e governo
Brasil Voo da Azul realiza pouso de emergência em Brasília após ameaça de bomba
Brasil Mudanças em regras de uso da poupança devem dobrar recursos para financiar casa própria
Política Impeachment de ministros do Supremo não é questão meramente numérica, diz o presidente do Senado
Política Mudança no foro privilegiado não beneficiaria Bolsonaro, avaliam juristas
Grêmio Braithwaite retorna aos treinos e minimiza preocupação no Grêmio
Política Presidente da Câmara decide indicar afastamento de deputados por motim
Pode te interessar

| 9ª Semana do Patrimônio Cultural de Porto Alegre: programação inclui mostra alusiva à imigração italiana

| Tarifaço de 50%: integrantes do governo veem telefonema de Lula a Trump como possível, mas temem tratamento desrespeitoso

| Moraes proíbe acampamentos na Praça dos Três Poderes e vê tentativa de coação contra o Supremo

| Estados Unidos planejam novas sanções a autoridades do governo Lula e a ministros do Supremo